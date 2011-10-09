Копирайт на тему Золотое Кольцо России

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен25 заявок363 просмотра

Доброго всем времени суток.

Требуется качественный копирайт по всем восьми городам Золотого кольца(Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир). А если точнее требуется краткий обзор 2-3 достопримечательностей этих городов. Если будут упомянуты еще и исторические события то тоже не плохо.

Объем от 3000 знаков. Срок выполнения до 10.10.2011

Прошу указать количество символов в статьях которые вы готовы мне предоставить и общую цену.

Ориентировочный бюджет 50 USD. Если Ваша работа стоит гораздо дороже, к сожалению сразу же предупреждаю что пока брать не готовы.

14 лет назад
my-it-job
Виталий 
38 лет
20 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Marina43
Марина 
57 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$40
7 дней
Очень рад сотрудничеству. Человек положительный и ответственный. Заказ выполнен полностью и в срок. Статьи получились очень увлекательные
Впечатления от сотрудничества самые положительные! С Виктором было очень легко работать. Он внимательный и тактичный заказчик. Работа была очень интересная. Искренне надеюсь, что еще выпадет возможность поработать с Виктором!

Заявки фрилансеров

Marina43
Марина 
57 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад