Копирайт на тему Золотое Кольцо России

Доброго всем времени суток.

Требуется качественный копирайт по всем восьми городам Золотого кольца(Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир). А если точнее требуется краткий обзор 2-3 достопримечательностей этих городов. Если будут упомянуты еще и исторические события то тоже не плохо.

Объем от 3000 знаков. Срок выполнения до 10.10.2011

Прошу указать количество символов в статьях которые вы готовы мне предоставить и общую цену.

Ориентировочный бюджет 50 USD. Если Ваша работа стоит гораздо дороже, к сожалению сразу же предупреждаю что пока брать не готовы.