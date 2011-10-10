Добрый день Есть небольшой портал на Livestreet CMS (около 10 тыс публикация и 4 тыс пользователей). Хотелось бы перенести его на 1C-Битрикс Интересует ориентировочная стоимость данной процедуры.
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $100
Доброго дня. Требуется rss граббер для wordpress. Хотя может и не граббер, не очень разбираюсь в терминах. Суть следующая, есть закрытая rss лента. Требуется что бы плагин брал записи из rss и вставлял их в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Есть архив выпусков журнала. В данный момент ссылки на журнал на сайте оформлены в виде списка простых ссылок. Выпуск 1 Выпуск 2 Выпуск 3 и тд. Хотелось бы оформить это более красочно. Например в виде книжного шкафа на ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Имеется сайт kindking.ru Второй месяц висит в статусе "Сайт успешно добавлен в очередь на индексирование", а очень бы хотелось что бы он уже был проиндексирован. Задача понять почему нет индексации и по возможности устранитьПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $80
Есть сайт rashmedia.ru Сайт является этаким фан клубом экономической игры Рашка (rashka.ru) На нем сейчас различные статьи и новости об игре. Хотелось бы что бы сайт этот выглядел поприличнее :) и главное более тематично. Поэтому хотелось бы заполучить ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется качественный перенос контента с Joomla на WordPress. Статей порядка 400, во многих статьях есть картинки. Upd. Прошу указывать цену. работы. Хотя бы приблизительно.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется публикация новостей на тематику Hi-Tech (гаджеты, технологичные новинки и тд) Условия. Публикация в блог на базе wordpress с минимальным участием заказчика (то есть вы либо сами публикуете либо помогаете настроить публикацию по емайл и тд и ...Завершен12 лет назад
- $50
Требуется поверхностный обзор об игре Рашка (rashka.ru) для заполнения категории "Об игре" на фан сайте. от 4000 символов. 2-3 скриншота.Копирайтинг8 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется написание актуальных новостей на тему экономики Условия - на первоначальном этапе 3 раза в неделю. Понедельник, среда, пятница. Далее по договоренности возможно увеличение - новость 1500 символов - картинка к новости 200 на 150 текст и картинка высылаются ...Завершен12 лет назад
ВНИМАНИЕ. Проект приценочный. Очень просто интересуют цены на такую работу. Требуется наполнение каталога сайтов содержимым. Что собственно требуется. Скриншот главной страницы Название до 100 символов Краткое описание сайта 300 символов Описание сайта 1000 символов Количество сайтов 1000 Интересуют цены за сайт ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Доброго всем времени суток. Требуется качественный копирайт по всем восьми городам Золотого кольца(Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир). А если точнее требуется краткий обзор 2-3 достопримечательностей этих городов. Если будут упомянуты еще ...Завершен12 лет назад
- $50
Суть состоит в создании программы для генерации каталога товаров. Программа будет следующая: Имеется некие базы данных (желательно Акцесс или другая распространенная и простая в установке и работе) в которые записывается категории товаров, описание и так далее. Далее ...Прочее13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Приблизительное расположение категорий/подкатегорий , рекламных мест и тд во вложении. Так же должно быть добавлено одно рекламное место которое будет загружаться самым первым (и только потом сайт), для реализации рич баннеров и тд. Обратная ссылка ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $100
Требуеться установка и настройка следующих копонентов на движок mambo или joomla: - форум - чат - гостевая - каталог ссылок - файловый менеджер (возможность выкладывать на сайт программы с описанием, фильмы и тд) - ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется создание программы так называемого автосборщика бонусов с интернет казино. Требуется программный код который подразумевает добавление/удаление сайтов спонсоров. Сбор бонусов должен вестись на кошелек указанный пользователе и так же должен присутствовать алгоритм сбора на указанный ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт18 лет назад