my-it-job

Виталий Сидоров my-it-job

 
37 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
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  • Перенос сайта с Livestreet CMS

    Добрый день Есть небольшой портал на Livestreet CMS (около 10 тыс публикация и 4 тыс пользователей). Хотелось бы перенести его на  1C-Битрикс Интересует ориентировочная стоимость данной процедуры.

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Публикация из RSS в Wordpress

    $100

    Доброго дня. Требуется rss граббер для wordpress. Хотя может и не граббер, не очень разбираюсь в терминах. Суть следующая, есть закрытая rss лента. Требуется что бы плагин брал записи из rss и вставлял их в ...

    WordPressHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн страницы архива выпусков

    $50

    Есть архив выпусков журнала. В данный момент ссылки на журнал на сайте оформлены в виде списка простых ссылок. Выпуск 1 Выпуск 2 Выпуск 3 и тд. Хотелось бы оформить это более красочно. Например в виде книжного шкафа на ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Индексация сайта

    Имеется сайт kindking.ru Второй месяц висит в статусе "Сайт успешно добавлен в очередь на индексирование", а очень бы хотелось что бы он уже был проиндексирован. Задача понять почему нет индексации и по возможности устранить

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Фан сайт онлайн игры

    $80

    Есть сайт rashmedia.ru Сайт является этаким фан клубом экономической игры Рашка (rashka.ru) На нем сейчас различные статьи и новости об игре. Хотелось бы что бы сайт этот выглядел поприличнее :) и главное более тематично. Поэтому хотелось бы заполучить ...

    WordPress
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенос контента

    Требуется качественный перенос контента с Joomla на WordPress. Статей порядка 400, во многих статьях есть картинки. Upd. Прошу указывать цену. работы. Хотя бы приблизительно.

    WordPressJoomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Наполнение сайта

    Требуется публикация новостей на тематику Hi-Tech (гаджеты, технологичные новинки и тд) Условия. Публикация в блог на базе wordpress с минимальным участием заказчика (то есть вы либо сами публикуете либо помогаете настроить публикацию по емайл и тд и ...

    WordPress
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Обзор онлайн игры

    $50

    Требуется поверхностный обзор об игре Рашка (rashka.ru) для заполнения категории "Об игре" на фан сайте. от 4000 символов. 2-3 скриншота.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Новости экономики

    Требуется написание актуальных новостей на тему экономики Условия - на первоначальном этапе 3 раза в неделю. Понедельник, среда, пятница. Далее по договоренности возможно увеличение - новость 1500 символов - картинка к новости 200 на 150 текст и картинка высылаются ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Наполнение каталога сайтов

    ВНИМАНИЕ. Проект приценочный. Очень просто интересуют цены на такую работу. Требуется наполнение каталога сайтов содержимым. Что собственно требуется. Скриншот главной страницы Название до 100 символов Краткое описание сайта 300 символов Описание сайта 1000 символов Количество сайтов 1000 Интересуют цены за сайт ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайт на тему Золотое Кольцо России

    $50

    Доброго всем времени суток. Требуется качественный копирайт по всем восьми городам Золотого кольца(Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир). А если точнее требуется краткий обзор 2-3 достопримечательностей этих городов. Если будут упомянуты еще ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Генератор html каталога

    $50

    Суть состоит в создании программы для генерации каталога товаров. Программа будет следующая: Имеется некие базы данных (желательно Акцесс или другая распространенная и простая в установке и работе) в которые записывается категории товаров, описание и так далее. Далее ...

    HTML
    Прочее13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание каталога сайтов

    $50

    Приблизительное расположение категорий/подкатегорий , рекламных мест и тд во вложении. Так же должно быть добавлено одно рекламное место которое будет загружаться самым первым (и только потом сайт), для реализации рич баннеров и тд. Обратная ссылка ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Комплектация сайта на основе mambo/joomla

    $100

    Требуеться установка и настройка следующих копонентов на движок mambo или joomla: - форум - чат - гостевая - каталог ссылок - файловый менеджер (возможность выкладывать на сайт программы с описанием, фильмы и тд) - ...

    Joomla
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание автосборщика

    $50

    Требуется создание программы так называемого автосборщика бонусов с интернет казино. Требуется программный код который подразумевает добавление/удаление сайтов спонсоров. Сбор бонусов должен вестись на кошелек указанный пользователе и так же должен присутствовать алгоритм сбора на указанный ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
yevhen
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Публикация из RSS в Wordpress
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Все получилось очень быстро и качественно. Весьма доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
bastor
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Перенос контента
Очень приятный в работе заказчик, проблем с оплатой также никаких. Рекомендую!
Все хорошо сделано.
Ответный отзыв
Nasty_1009
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$24
10 баллов
12 лет назад
Новости экономики
Задание было поставлено четко, оплата высылается вовремя. Рекомендую, как надежного человека и приятного заказчика!
Публикации интересные, идут в оговоренные сроки. Исполнитель очень ответственный и выполняет работу без лишних напоминаний
Ответный отзыв
Cini4kin
Дмитрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Наполнение сайта
Отличный заказчик. Быстро разобрались с ТЗ, никаких задержек по оплате. Рекомендую!
Ну что ж несколько публикаций добавлено и можно сделать вывод что Дмитрий пишет интересные тексты на заданную тематику. Так же проявляет инициативу и оперативно отвечает на заданные вопросы. Рад сотрудничеству. Цены вполне адекватные.
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Marina43
56 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Копирайт на тему Золотое Кольцо России
Впечатления от сотрудничества самые положительные! С Виктором было очень легко работать. Он внимательный и тактичный заказчик. Работа была очень интересная. Искренне надеюсь, что еще выпадет возможность поработать с Виктором!
Очень рад сотрудничеству. Человек положительный и ответственный. Заказ выполнен полностью и в срок. Статьи получились очень увлекательные
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