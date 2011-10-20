Наполнение сайта

Требуется публикация новостей на тематику Hi-Tech (гаджеты, технологичные новинки и тд)

Условия.

Публикация в блог на базе wordpress с минимальным участием заказчика (то есть вы либо сами публикуете либо помогаете настроить публикацию по емайл и тд и тп. обсуждаемо)

Публикация 3 раза в неделю, в любое время, НО желательно конечно не выдавать три новости подряд и потом 4 дня тишина. Публикации максимально возможно "размазать" по неделе

В публикации 2 000 знаков и 1 тематическая картинка.

Цену прошу указывать за 1 новость. ЦЕНУ В WMR!!!!!

Оплата только WebMoney