Наполнение сайта

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Завершен17 заявок337 просмотров

Требуется публикация новостей на тематику Hi-Tech (гаджеты, технологичные новинки и тд)

Условия.

Публикация в блог на базе wordpress с минимальным участием заказчика (то есть вы либо сами публикуете либо помогаете настроить публикацию по емайл и тд и тп. обсуждаемо)

Публикация 3 раза в неделю, в любое время, НО желательно конечно не выдавать три новости подряд и потом 4 дня тишина. Публикации максимально возможно "размазать" по неделе

В публикации 2 000 знаков и 1 тематическая картинка.

Цену прошу указывать за 1 новость. ЦЕНУ В WMR!!!!!

Оплата только WebMoney

WordPress
14 лет назад
my-it-job
Виталий 
38 лет
20 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Cini4kin
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$40
30 дней
Ну что ж несколько публикаций добавлено и можно сделать вывод что Дмитрий пишет интересные тексты на заданную тематику. Так же проявляет инициативу и оперативно отвечает на заданные вопросы. Рад сотрудничеству. Цены вполне адекватные.
Отличный заказчик. Быстро разобрались с ТЗ, никаких задержек по оплате. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Cini4kin
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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