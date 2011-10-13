Написание тематических статей.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок302 просмотра

На основании предложенных тезисов\мыслей необходимо писать тексты о компании\событиях в виде пресс-релизов, новостей, обзоров. Желательно предоставить примеры своих работ и стоимость за 1000 знаков без пробелов.

Написание статей
14 лет назад
kolpakov
45 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Рерайт текстов

    $10

    Нужно сегодня выполнить рерайт текстов. Указывайте сколько т.з. сможете сегодня написать. Тему скажу исполнителю. Отдам предпочтение минимальной стоимости за рерайт. Возможна работа с новичками.

    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Статья на тур. тематику

    $50

    Нужна туристическая статья с гастрономическим уклоном. Объём - до 3000 знаков б/п, срок - сегодня до 20-00 по Москве. Ключей нет, просто интересная статья для людей. Оплата - 40 ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт статей про Австралию

    $100

    Есть 12 статей про Австралию. нужен качественный рерайт. Статьи будут прогоняться через Advego Plagiatus. Порог совпадений не должен превышать 30%

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Рерайт новостей

    Рерайт региональных новостей 5*400 збп ежедневно (кроме субб и воск). Пишем, размешаем, добавляем картинку к новости. Жду ваших предложений.

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт - недвижимость

    Требуется рерайт 100 тыс знаков (50*2000 бп). Тематика - недвижимость. Исходники ваши, ключи даю. Указываем срок и цену за всё.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Обучить виртуального менеджера

    На сайте bani.by стоит компонент обучаемого виртуального менеджера, юзеры задают вопросы, а программа отвечает на них, если есть ответы в базе. Вопросы, на которые нет ответов попадают на модерацию в админку. Вообщем ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продающий текст для инфопродукта

    Здравствуйте, мне нужен продающий текст для инфопродукта. Вы должны знать особенности написания таких текстов и у Вас должен присутствовать опыт. Текст должен быть интересным, не нудным, раскрывающим особенности продукта, призывающим к действию (покупке). ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Размножить тексты (прицепы-дачи)

    Нужно машинным способом (перестановки, синонимы) размножить два текста для объявлений на тему "Прицепы-дачи (трейлеры)" На выходе должно получится 100 вариантов каждого текста, уникальность 90-100% по шинглу 3слова каждый ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • 2 коротких SEO текста

    ТЗ в аттаче заявки без опыта подобной работы не рассматриваются просьба в аську и личку не обращаться - напишу сам заинтересовавшим меня исполнителям задача пробная, далее ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад