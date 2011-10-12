Здравствуйте, мне нужен продающий текст для инфопродукта. Вы должны знать особенности написания таких текстов и у Вас должен присутствовать опыт. Текст должен быть интересным, не нудным, раскрывающим особенности продукта, призывающим к действию (покупке). ...
Обучить виртуального менеджера
На сайте bani.by стоит компонент обучаемого виртуального менеджера, юзеры задают вопросы, а программа отвечает на них, если есть ответы в базе. Вопросы, на которые нет ответов попадают на модерацию в админку.
Вообщем нужно модерировать вопросы и давать развёрнутые ответы на вопросы посетителей, так сказать нужно обучить менеджера.
всего в день 50-100 новых вопросов будет, работа в свободном режиме офлайн
АЛГОРИТМ
периодически заходите в админку (доступ я дам) смотрите вопросы, которые поступили на модерацию и даёте на них развёрнутые, а не односложные ответы, которые должны стать частью диалога. Понимаете о чём я? Развёрнутые ответы, но НЕ полные, что бы побудить юзера вступить в диалог и задать следующий вопрос. Вообще у юзера должно складываться впечатление онлайн беседы с менеджером компании.
большинство ответов на вопросы содержаться на сайте
ВАЖНО
поскольку ответы даёт якобы менеджер компании, то ответы должны быть ПРАВИЛЬНЫМИ, если сомневаетесь в ответе, то такой вопрос лучше пропустить, отмодерирует специалист
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТОИМОСТИ УКАЗЫВАЙТЕ В ПРОЕКТЕ
КАНДИДАТ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ЗНАНИЯМИ В ОБЛАСТИ ВОПРОСОВ И ПРЕДОСТАВИТЬ ПРИМЕРЫ
Заявки фрилансеров
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