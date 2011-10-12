Обучить виртуального менеджера

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Закрыт3 заявки195 просмотров

На сайте bani.by стоит компонент обучаемого виртуального менеджера, юзеры задают вопросы, а программа отвечает на них, если есть ответы в базе. Вопросы, на которые нет ответов попадают на модерацию в админку.

Вообщем нужно модерировать вопросы и давать развёрнутые ответы на вопросы посетителей, так сказать нужно обучить менеджера.

всего в день 50-100 новых вопросов будет, работа в свободном режиме офлайн

АЛГОРИТМ

периодически заходите в админку (доступ я дам) смотрите вопросы, которые поступили на модерацию и даёте на них развёрнутые, а не односложные ответы, которые должны стать частью диалога. Понимаете о чём я? Развёрнутые ответы, но НЕ полные, что бы побудить юзера вступить в диалог и задать следующий вопрос. Вообще у юзера должно складываться впечатление онлайн беседы с менеджером компании.

большинство ответов на вопросы содержаться на сайте

ВАЖНО

поскольку ответы даёт якобы менеджер компании, то ответы должны быть ПРАВИЛЬНЫМИ, если сомневаетесь в ответе, то такой вопрос лучше пропустить, отмодерирует специалист

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТОИМОСТИ УКАЗЫВАЙТЕ В ПРОЕКТЕ

КАНДИДАТ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ЗНАНИЯМИ В ОБЛАСТИ ВОПРОСОВ И ПРЕДОСТАВИТЬ ПРИМЕРЫ

14 лет назад
AlexandrYY
Александр 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-5)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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