Здравствуйте! Нужен человек, который напишет 5 маркетинговых текстов на украинском языке для продажи услуг. Тематика: SEO, SMM, SMO. Просьба в заявке указывать цену за 1000 символов, а также давать ...
Описание категорий сайта дизайна и интерьера
Нужен копирайтер для написания описаний категорий сайта о дизайне интерьера.На каждую категорию нужно описание порядка 500-600 символов.
Перечень категорий:
- Фото интерьеров
- Фото кухонь
- Фото детских
- Фото ванных
- Фото гостиных
- Фото спален
- Фото столовых
- Фото рабочего места
- хай-тек
- средиземноморский
- эклектика
- восточный
- современный
- традиционный
- прованс
- Цвета и узоры
- Сочетание цветов
- Узоры, принты, рисунки в интерьере
Всего 18 категорий, то есть порядка 10к символов
К претенденту есть пару требований:
1) Опыт написания и знание терминологии дизайна интерьера
2) Умение изгалать свои мысли просто и доступно
Нужны не занудные академические тексты, а простые описания того, что человек найдет в категории или общее вступление к категории. Большим плюсом будет портфолию с примерами интересующей тематики.
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