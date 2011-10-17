Описание категорий сайта дизайна и интерьера

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок259 просмотров

Нужен копирайтер для написания описаний категорий сайта о дизайне интерьера.На каждую категорию нужно описание порядка 500-600 символов.

Перечень категорий:

- Фото интерьеров

- Фото кухонь

- Фото детских

- Фото ванных

- Фото гостиных

- Фото спален

- Фото столовых

- Фото рабочего места

- хай-тек

- средиземноморский

- эклектика

- восточный

- современный

- традиционный

- прованс

- Цвета и узоры

- Сочетание цветов

- Узоры, принты, рисунки в интерьере

Всего 18 категорий, то есть порядка 10к символов

К претенденту есть пару требований:

1) Опыт написания и знание терминологии дизайна интерьера

2) Умение изгалать свои мысли просто и доступно

Нужны не занудные академические тексты, а простые описания того, что человек найдет в категории или общее вступление к категории. Большим плюсом будет портфолию с примерами интересующей тематики.

14 лет назад
kitsunet
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

eternalwanderer
Анна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$30
3 дня
Анна согласилась взяться за работу в очень сжатые сроки, но все было сделано качественно и с учетом всех требований. 10 балов.
Тот случай, когда сотрудничество действительно приносит удовольствие. Очень интересная, близкая мне тематика заказа, достойный процесс сотрудничества и хороший, наделенный важными профессиональными качествами заказчик. Спасибо Вам, Александр! Обращайтесь за помощью — всегда найду время помочь.

Заявки фрилансеров

eternalwanderer
Анна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад

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