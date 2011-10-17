Описание категорий сайта дизайна и интерьера

Нужен копирайтер для написания описаний категорий сайта о дизайне интерьера.На каждую категорию нужно описание порядка 500-600 символов.

Перечень категорий:

- Фото интерьеров

- Фото кухонь

- Фото детских

- Фото ванных

- Фото гостиных

- Фото спален

- Фото столовых

- Фото рабочего места

- хай-тек

- средиземноморский

- эклектика

- восточный

- современный

- традиционный

- прованс

- Цвета и узоры

- Сочетание цветов

- Узоры, принты, рисунки в интерьере

Всего 18 категорий, то есть порядка 10к символов

К претенденту есть пару требований:

1) Опыт написания и знание терминологии дизайна интерьера

2) Умение изгалать свои мысли просто и доступно

Нужны не занудные академические тексты, а простые описания того, что человек найдет в категории или общее вступление к категории. Большим плюсом будет портфолию с примерами интересующей тематики.