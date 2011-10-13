Статьи о туризме, приватно для Натальи (Lettre)

2 статьи по туризму

1.Шоп тур Италия

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Шоп тур,

разбавочные: в Италию, в Милан, в Пезаро, без обязательств

Тематика статьи предпочтительно ... Что Италия законодательница моды, и вы можете пробрести шмотки там очень дешево, можно упомянуть про бутики и то, что с нашей компанией, это будет одно удовольствие... Обращайтесь вобщем.

2.Новый год и Рождество в Италии

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Тематика статьи: Описывает как здорово отдыхать в Италии на новый год Рождество, обращайтесь отправим.