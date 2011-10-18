Текст на тему покупки и продажи готового бизнеса

Статья на главную страницу сайта компании, занимающейся покупкой и продажей готового бизнеса.

Требуется грамотный и интересный текст о преимуществах покупки готового бизнеса, а также о преимуществах продажи бизнеса с помощью этой компании. Приветствуется наличие у исполнителя знаний и опыта в этой области. В дальнейшем планируем заказывать тексты для внутренних страниц сайта. Пишите, пожалуйста, свои цены за 1000 знаков.