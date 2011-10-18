Текст на тему покупки и продажи готового бизнеса

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Завершен10 заявок198 просмотров

Статья на главную страницу сайта компании, занимающейся покупкой и продажей готового бизнеса.

Требуется грамотный и интересный текст о преимуществах покупки готового бизнеса, а также о преимуществах продажи бизнеса с помощью этой компании. Приветствуется наличие у исполнителя знаний и опыта в этой области. В дальнейшем планируем заказывать тексты для внутренних страниц сайта. Пишите, пожалуйста, свои цены за 1000 знаков.

14 лет назад
Alina_anweb
Алина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

tanya82s
Татьяна 
43 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$2
1 день
Очень понравилась работа Татьяны. Получилась отличная статья, грамотная и очень интересная. Обязательно будем обращаться еще!
Алина отличный заказчик! Четко сформулировала основные требования, постоянно была на связи и оплатила работу в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

tanya82s
Татьяна 
43 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад

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