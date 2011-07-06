Копирайтинг и рерайтинг, проза и стихи. Перевод английский и немецкий

Образование: высшее, специалист - 2000 - 2006 Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля. Специальность: «Экономика предприятия».

ОПЫТ РАБОТЫ: 2003 - 2005 - бухгалтер;

2005 - 2009 ПАТ "УКРСИББАНК" - менеджер среднего и малого бизнеса;

2009 - 2010 ПАТ "УКРСИББАНК" - финансовый консультант.

Дополнительные навыки:

Написание статей читабельно и с изюминкой, быстрый рерайтинг и креативный копирайтинг. Стихотворения и немножко проза. Знание английского и немецкого языков, грамотный перевод.

Личные качества:

Профессионализм, ответственность, трудолюбие, коммуникабельность, целеустремленность, легкообучаемость,

стремление к самосовершенствованию и приобретению новых знаний и навыков.

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