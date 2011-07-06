tanya82s

Татьяна tanya82s

 
42 годаУкраина/Луганск
13 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Копирайтинг и рерайтинг, проза и стихи. Перевод английский и немецкий

Образование: высшее, специалист - 2000 - 2006 Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля. Специальность: «Экономика предприятия».

ОПЫТ РАБОТЫ: 2003 - 2005 - бухгалтер;

2005 - 2009 ПАТ "УКРСИББАНК" - менеджер среднего и малого бизнеса;

2009 - 2010 ПАТ "УКРСИББАНК" - финансовый консультант.

Дополнительные навыки:

Написание статей читабельно и с изюминкой, быстрый рерайтинг и креативный копирайтинг. Стихотворения и немножко проза. Знание английского и немецкого языков, грамотный перевод.

Личные качества:

Профессионализм, ответственность, трудолюбие, коммуникабельность, целеустремленность, легкообучаемость,

стремление к самосовершенствованию и приобретению новых знаний и навыков.

P.S. Ура! Могу похвалиться первой ласточкой - выполненной работой и отзывом довольного заказчика! Очень приятно, что на этом сайте работают действительно серьезные люди! Обращайтесь! Уверена - мы с вами сработаемся!

Написание статей
Отзывы заказчиков
termit2
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$4
10 баллов
9 лет назад
Банковская тематика, Украина
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
dizmatrica1212
Игорь 
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
12 лет назад
17 статей на тему бытовая техника и околотематики
Отличный исполнитель. Все как всегда на высоте, в срок и качественно. Будем сотрудничать и далее. Спасибо большое за работу.
Спасибо за сотрудничество! Все как всегда: четкое ТЗ, приятное общение и своевременная оплата.
Ответный отзыв
dizmatrica1212
Игорь 
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Копирайт 3 статьи на тему "Америка"
Все замечательно. Ответственный исполнитель и качественная работа. Будем еще сотрудничать.
Приятный, легкий в общении человек и ответственный заказчик. Четкое ТЗ, четкая оплата в срок. С нетерпением жду продолжения сотрудничества!
Ответный отзыв
Alina_anweb
Алина 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$2
10 баллов
12 лет назад
Текст на тему покупки и продажи готового бизнеса
Очень понравилась работа Татьяны. Получилась отличная статья, грамотная и очень интересная. Обязательно будем обращаться еще!
Алина отличный заказчик! Четко сформулировала основные требования, постоянно была на связи и оплатила работу в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
bebkozen
Евгений 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$13
10 баллов
12 лет назад
Написать статью "Личные финансы предпринимателя"
Татьяна сразу поняла что мне нужно, предложила отличный план статьи и с первого раза, без доработок, написала отличный текст в 5 тыс. знаков. Мне повезло с таким исполнителем. В дальнейшем будем еще с ней работать. Пишет грамотно быстро и главное качественно!
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, доброжелательное и вежливое общение, подкрепленное чувством юмора, своевременная оплата. Всем рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Копирайтинг
14 отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга