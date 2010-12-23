прогон 2 сайтов, тема БАДы, только украинские ресурсы
Продажа, покупка узкотематических ссылок, мест под статьи.
Продажа контекстных переходов, общего трафика.
Продажа/создание/аренда тематических сателлитов с крутыми доменами (например рингтон.com.ua), проиндексированых в Гугл, Яндекс и других основных поисковиках.
Обеспечиваю самую низкую возможную стоимость рекламной компании в Гугл, при высоком кол-ве переходов.
Контент менеджмент англоязычных сайтов.
- $10Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $30
Самораспаковывающийся простейший интернет-магазин: загрузил, распаковал, вписал новый Заголовок, залил товар. Может 4, а может 10 одинаковых магазинов с разными названиями будут на одном сервере, с какой скоростью будут запускаться неизвестно.Интернет-магазины7 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт должен транслировать товары выбраных категорий с Амазона, а в перспективе и с партнерских сайтов Амазона. Сайт многоязычный, поэтому администратор должен иметь возможность дублировать все термины на добавленном языке (никаих гуглтрансляторов, администратор будет делать все ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $10
Прогон сайта по доскам и форумам, только Украина. Тематика БАДы, витамины.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
Прогон трех нулевых сайтов по каталогам и т.д. Просто прогон, никакой оптимизации и т.д. не надо.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
1. Админка для чайника 2. Внесение новостей/статей зарегистрированными пользователями 3. Внесение/редактирование новостей/статей админом 4. Собственная RSS лента 5. Парсинг новостей из RSS лент популярных новостных сайтов, с фильтром по ключевым словам и сайтам 6. Автоматическое внесение title, description, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $20
20 статей про автомобили. ТЗ: Статьи должны быть интересными (о чем конкретно, Ваше дело) размер 800-1200 з.б.п. 1 у.е./1000 з.б.п. срок: 1 нед. макс. две тестовые статьи (оплачиваемые), потом выбираю исполнителем, если статьи нормальные. Статьи проверяются на копипейст, не уники не ...Завершен13 лет назад
10 статей про фотокамеру Canon EOS 5D Mark II размер 800-1400 з.б.п. 1 у.е./1000 з.б.п. срок: 5 д. две тестовые статьи (оплачиваемые), потом выбираю исполнителем, если статьи нормальные. Статьи проверяются на копипейст, не уники не принимаются.Завершен13 лет назад
- $25
20 статей, по 1200 з.б.п., все на разные темы от авиакасс до баз данных. 1 вмз/1000Завершен13 лет назад
- $50
50 уников на автотему. Статья и фото, где это необходимо. Проверяем уникальность. 1 wmz за 1000 з.б.п. размер 1000 з.б.п.Копирайтинг20 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Пользователи регистрируются и публикуют статьи. Должна быть админка для администратора чайника. Админ может править статьи. Возможность загрузки из админки разных логотипов. Детали в ТЗ.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Статті по темі "Розкрутка та просування сайтів" українською мовою. 1 wmz/1000 з.б.п. унікальність ретельно перевіряємо.Закрыт13 лет назад
- $100
Каталог автомобилей в готовом виде с контентом.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Каталог статей. Добавление статей всеми зарегистрированными пользователями. Примерный проект ТЗ: http://cosmetix.info/Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт13 лет назад
Статьи по теме "копии, реплик и подделки ". Оплата 1 у.е./1000 з.б.п. Объем: 1000-1500 з.б.п. кол-во: 20 Статьи должны быть уникальными, проверяем.Копирайтинг12 заявокЗакрыт13 лет назад
Статті по темі "Розкрутка та просування сайтів" українською мовою. 1 wmz/1000 з.б.п. за копіпейст грошей не буде, перевіряємо.Закрыт13 лет назад
Статьи по теме "Описки, опечатки, грамматика русского языка, заимствования, приколы по теме ". Оплата 1 у.е./1000 з.б.п. Объем: 1000-1500 з.б.п. кол-во: 20 Статьи должны быть уникальными, проверяем.Копирайтинг20 заявокЗакрыт13 лет назад
- $15
Статьи на тему "Insurance Quotes" на англ. яз. Не уникумы и статьи написанные на инвалид-инглиш не предлагать, даже бесплатно. Все статьи проверяются, как автоматом так и в ручном режиме нейтив спикерами.Завершен13 лет назад
Статьи по теме "Загранпаспорта", Украина, на русском языке. Все что касается оформления загранпаспорта, ситуации связанные с загранпаспортом в зарубежных поездках (утеря, неправильное оформления, ошибка в имени и т.д.), практика использования загранпаспортов в других странах, статьи ...Завершен13 лет назад
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Статьи на подарочную тему 20-30 ш 1000-1500 з.б.п. На уникальность проверяем всегда!Завершен13 лет назад