termit2

Николай termit2

 
38 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Продажа, покупка узкотематических ссылок, мест под статьи. Продажа трафика

Продажа, покупка узкотематических ссылок, мест под статьи.

Продажа контекстных переходов, общего трафика.

Продажа/создание/аренда тематических сателлитов с крутыми доменами (например рингтон.com.ua), проиндексированых в Гугл, Яндекс и других основных поисковиках.

Обеспечиваю самую низкую возможную стоимость рекламной компании в Гугл, при высоком кол-ве переходов.

Контент менеджмент англоязычных сайтов.

  • Простейший магазин

    $30

    Самораспаковывающийся простейший интернет-магазин: загрузил, распаковал, вписал новый Заголовок, залил товар. Может 4, а может 10 одинаковых магазинов с разными названиями будут на одном сервере, с какой скоростью будут запускаться неизвестно.

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать парсер Amazon

    Сайт должен транслировать товары выбраных категорий с Амазона, а в перспективе и с партнерских сайтов Амазона. Сайт многоязычный, поэтому администратор должен иметь возможность дублировать все термины на добавленном языке (никаих гуглтрансляторов, администратор будет делать все ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Статейно-новостной сайт

    $50

    1. Админка для чайника 2. Внесение новостей/статей зарегистрированными пользователями 3. Внесение/редактирование новостей/статей админом 4. Собственная RSS лента 5. Парсинг новостей из RSS лент популярных новостных сайтов, с фильтром по ключевым словам и сайтам 6. Автоматическое внесение title, description, ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • 20 статей про автомобили

    $20

    20 статей про автомобили. ТЗ: Статьи должны быть интересными (о чем конкретно, Ваше дело) размер 800-1200 з.б.п. 1 у.е./1000 з.б.п. срок: 1 нед. макс. две тестовые статьи (оплачиваемые), потом выбираю исполнителем, если статьи нормальные. Статьи проверяются на копипейст, не уники не ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • 10 статей про фотокамеру

    10 статей про фотокамеру Canon EOS 5D Mark II размер 800-1400 з.б.п. 1 у.е./1000 з.б.п. срок: 5 д. две тестовые статьи (оплачиваемые), потом выбираю исполнителем, если статьи нормальные. Статьи проверяются на копипейст, не уники не принимаются.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • 20 статей

    $25

    20 статей, по 1200 з.б.п., все на разные темы от авиакасс до баз данных. 1 вмз/1000

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Статьи на авто тему

    $50

    50 уников на автотему. Статья и фото, где это необходимо. Проверяем уникальность. 1 wmz за 1000 з.б.п. размер 1000 з.б.п.

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Каталог статей

    $50

    Пользователи регистрируются и публикуют статьи. Должна быть админка для администратора чайника. Админ может править статьи. Возможность загрузки из админки разных логотипов. Детали в ТЗ.

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Каталог статей

    $50

    Каталог статей. Добавление статей всеми зарегистрированными пользователями. Примерный проект ТЗ: http://cosmetix.info/

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи на укр. языке

    Статті по темі "Розкрутка та просування сайтів" українською мовою. 1 wmz/1000 з.б.п. за копіпейст грошей не буде, перевіряємо.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Insurance Quotes Статьи на английском языке

    $15

    Статьи на тему "Insurance Quotes" на англ. яз. Не уникумы и статьи написанные на инвалид-инглиш не предлагать, даже бесплатно. Все статьи проверяются, как автоматом так и в ручном режиме нейтив спикерами.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Загранпаспорта, Украина. Статьи по теме

    Статьи по теме "Загранпаспорта", Украина, на русском языке. Все что касается оформления загранпаспорта, ситуации связанные с загранпаспортом в зарубежных поездках (утеря, неправильное оформления, ошибка в имени и т.д.), практика использования загранпаспортов в других странах, статьи ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Подарки

    $50

    Статьи на подарочную тему 20-30 ш 1000-1500 з.б.п. На уникальность проверяем всегда!

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Tigeress
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
13 лет назад
20 статей про автомобили
Просто отличный заказчик - понятное ТЗ и своевременная оплата. Спасибо, Николай, за интересное задание!
Доволен, все точно по плану, ничего не правили.
Ответный отзыв
kaminskayaa
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$1
10 баллов
13 лет назад
10 статей про фотокамеру
С Николаем сотрудничаем уже не в первый раз. У меня только самые положительные характеристики - четкое ТЗ, своевременная проверка, быстрая оплата. Рекомендую всем! Спасибо еще раз, Коля!
все хорошо
Ответный отзыв
WiseTranslator
Юрий 
55 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
$20
10 баллов
13 лет назад
Insurance Quotes Статьи на английском языке
Очень доволен совместной работой. Чёткая задача, оперативная проверка, очень быстрая оплата. Радует, что заказчик ценит настоящий английский. Спасибо!
Сделано грамотно на хорошем английском в соответствии с ТЗ. Результатом доволен.
Ответный отзыв
tanya82s
Татьяна 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$4
10 баллов
13 лет назад
Банковская тематика, Украина
Очень приятно с вами работать Николай! Четкие задания, своевременная оплата плюс чувство юмора! Всем рекомендую.
все хорошо
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kaminskayaa
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Загранпаспорта, Украина. Статьи по теме
Николай - приятный в работе заказчик. Работать с ним было легко:) Оплата своевременная, всем рекомендую. Спасибо, Коля:)
Четко, без ошибок и в соответствии с ТЗ. Заказчик удовлетворен
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