Pytyatishna

Алена Pytyatishna

 
41 годУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Сильнодействующие продающие тексты. Назначаются без рецепта.

Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги и, конечно же, заказчики :)

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Когда вы доверите свой проект мне, то кроме отличного текста получите такие БОНУСЫ:

- ПРИБЫЛЬ, которую принесут вам грамотные продающие статьи;

- ЭКОНОМИЮ времени, потому что я работаю быстро, сдаю работу вовремя, и даже раньше;

- ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ! Вам не придется волноваться и переживать из-за сорванных дедлайнов, некачественной работы и фрилансеров, которые любят пропадать;

- УВЕРЕННОСТЬ в завтрашнем дне. Вам не нужно будет больше проводить тендеры и объяснять в сотый раз свои требования к текстам, ведь у вас буду я )

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Краткая справка обо мне:

ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ образование, специальность - ЖУРНАЛИСТИКА.

Большой опыт работы в сфере РЕКЛАМЫ и маркетинга.

Написано более 2 000 000 УНИКАЛЬНЫХ знаков самой разной стилистической направленности: рекламные статьи, текстовое наполнение для рекламной продукции (буклеты, листовки, плакаты), контент для сайтов, в том числе Интернет-магазинов.

Был большой опыт в разработке и написании инструкций по эксплуатации для техники.

ГРАМОТНОСТЬ у меня врожденная. Ошибку почую за версту и тут же с нею поквитаюсь)

Работаю ОТВЕТСТВЕННО и КАЧЕСТВЕННО, так как приветствую долгосрочное партнерство. Большой процент заказчиков, которые один раз ко мне обратились, теперь мои постоянные клиенты и предмет моей личной профессиональной ГОРДОСТИ. Очень хочется гордится и нашей с вами совместной работой.

Для меня, как для журналиста, нет "чужих" тем. Смогу разобраться в ЛЮБОЙ ТЕМАТИКЕ: от кранов-манипуляторов до проблем воспитания детей. Кто-то посчитает это невозможным, я же считаю, что это просто ТАЛАНТ и способность окунуться в новую тематику "с головой".

ПИСАТЬ ЛЮБЛЮ и получаю от этого настоящее удовольствие. Его (удовольствие, конечно же) можно сравнить с первым утренним глотком свежего кофе или кусочком запретного шоколадного тортика)

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ПРОФЕССИОНАЛЬНО выполню для вас следующую работу:

- копирайтинг

- написание статей

- контент-менеджмент

- написание новостей/рецензий

- разработка слоганов/нейминг

ПОДАРКИ, которые я очень хочу вам подарить:

1. Каждый новый заказчик получает в ПОДАРОК текст в 1500 знаков без пробелов!!!

2. Бесплатная УНИКАЛЬНАЯ картинка, которая украсит ваш сайт и повысит его привлекательность в глазах поисковиков!

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Буду ОЧЕНЬ РАДА присоединиться к Вашему проекту!

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P.S. Спешу поделиться с вами своей радостью! Я успешно завершила обучение на семидневном тренинге "Разгадка успеха копирайтера", который включал в себя и два занятия по продающим текстам. Тренинг проводила успешный копирайтер и талантливый коуч Мария Логоватовская. http://rich-writer.ru/ Спасибо большое Марии!

Теперь мои тексты принесут вам еще больше прибыли!

Спешите в этом убедиться!

Алена

Написание статей
Отзывы заказчиков
klenov
Иван 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$9
10 баллов
9 лет назад
Текст о пещерах Крыма
Хорошо поработали, спасибо за тексты!
Понравилось то, как Иван принимает тексты. Видно, что человек неравнодушен к работе и относится к ней со всей серьезностью. Приятно работать с людьми, которые точно знают, чего хотят. Рекомендую Ивана, как грамотного и профессионального заказчика. Иван, спасибо за интересную работу! Желаю вам удачи!
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Tatius-ka
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Написать качественную статью. Тематика - няни
Алена, браво!!! Статья - блестящая! Грамотный текст, нестандартный подход к теме, интересные сравнения - лично я в полном восторге! Спасибо Вам огромное! Очень надеюсь, что мы с Вами и дальше будем работать в этом направлении! :)
Татьяна - чудесный заказчик, который вдохновляет! Позитивное общение, постоянная оперативная связь, быстрая скорость оплаты (только я отправила текст, как у меня тут же прозвенели деньги!) Таня, спасибо Вам за интересную работу, за приятные слова в адрес моего творения, за уважение к писательскому труду. P.S. Всегда готова работать с вами! С Уважением, Алена.
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alexdanilin
Данилин 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Написать уникальные тексты о календарях
Благодарю за хорошую работу. Легко читаемые, продающие тексты, которые Вы написали, позволили нам наполнить целый раздел на сайте, который был очень важен для продвижения одного из основных направлений нашей компании. --- С надеждой на будущее сотрудничество, Александр, сеть салонов оперативной полиграфии
Александр, спасибо Вам за интересную работу! Сотрудничать с вами - одно удовольствие. Быстрая оплата, конкретные задания, приятное общение - все эти моменты вдохновляют и стимулируют копирайтера. Не удивительно, что работа спорилась, и тексты получились хорошими. Спасибо! Надеюсь, мы еще поработаем в команде. С Уважением, Алена
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silence
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
12 лет назад
Продающий текст для инфопродукта
Алена написала отличный продающий текст для меня - качественно и в срок. Учла все мои пожелания. Я остался очень доволен сотрудничеством и буду обращаться в будущем.
Александр относится к тем заказчикам, которые четко понимают, чего хотят от копирайтера. Работать с ним приятно по нескольким причинам: 1. Быстрая оплата: принял - заплатил. 2. Четкое и прозрачное ТЗ. 3. Постоянная связь по Skype 4. Оперативное реагирование на все мои запросы. Спасибо, Александр! Работать с вами - настоящее удовольствие!
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Elencas
Елена 
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
9 отзывов
$20
10 баллов
12 лет назад
Написание речевки
Работа с Аленой оставила только приятные впечатления! Нашли взаимопонимание. Работа выполняется быстро, качественно и профессионально. Отличный рекламный специалист,не мыслит штампами,ко всем вопросам относится индивидуально.Спасибо за работу,надеюсь ,что это наша первая,но не последняя работа.
Работать с Еленой легко и приятно! Она заряжает любовью к своему делу и, волей-неволей, погружаешься в проект с головой! Елена отличается идеальными для заказчика качествами: 1. конструктивные задачи; 2. круглосуточное (в прямом смысле слова) он-лайн общение; 3. готовность принимать любые творческие идеи! А что может быть лучше для копирайтера? Елена, спасибо вам! Будем работать дальше :)
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