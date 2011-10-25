Алена PytyatishnaPytyatishna
Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги и, конечно же, заказчики :)
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Когда вы доверите свой проект мне, то кроме отличного текста получите такие БОНУСЫ:
- ПРИБЫЛЬ, которую принесут вам грамотные продающие статьи;
- ЭКОНОМИЮ времени, потому что я работаю быстро, сдаю работу вовремя, и даже раньше;
- ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ! Вам не придется волноваться и переживать из-за сорванных дедлайнов, некачественной работы и фрилансеров, которые любят пропадать;
- УВЕРЕННОСТЬ в завтрашнем дне. Вам не нужно будет больше проводить тендеры и объяснять в сотый раз свои требования к текстам, ведь у вас буду я )
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Краткая справка обо мне:
ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ образование, специальность - ЖУРНАЛИСТИКА.
Большой опыт работы в сфере РЕКЛАМЫ и маркетинга.
Написано более 2 000 000 УНИКАЛЬНЫХ знаков самой разной стилистической направленности: рекламные статьи, текстовое наполнение для рекламной продукции (буклеты, листовки, плакаты), контент для сайтов, в том числе Интернет-магазинов.
Был большой опыт в разработке и написании инструкций по эксплуатации для техники.
ГРАМОТНОСТЬ у меня врожденная. Ошибку почую за версту и тут же с нею поквитаюсь)
Работаю ОТВЕТСТВЕННО и КАЧЕСТВЕННО, так как приветствую долгосрочное партнерство. Большой процент заказчиков, которые один раз ко мне обратились, теперь мои постоянные клиенты и предмет моей личной профессиональной ГОРДОСТИ. Очень хочется гордится и нашей с вами совместной работой.
Для меня, как для журналиста, нет "чужих" тем. Смогу разобраться в ЛЮБОЙ ТЕМАТИКЕ: от кранов-манипуляторов до проблем воспитания детей. Кто-то посчитает это невозможным, я же считаю, что это просто ТАЛАНТ и способность окунуться в новую тематику "с головой".
ПИСАТЬ ЛЮБЛЮ и получаю от этого настоящее удовольствие. Его (удовольствие, конечно же) можно сравнить с первым утренним глотком свежего кофе или кусочком запретного шоколадного тортика)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО выполню для вас следующую работу:
- копирайтинг
- написание статей
- контент-менеджмент
- написание новостей/рецензий
- разработка слоганов/нейминг
ПОДАРКИ, которые я очень хочу вам подарить:
1. Каждый новый заказчик получает в ПОДАРОК текст в 1500 знаков без пробелов!!!
2. Бесплатная УНИКАЛЬНАЯ картинка, которая украсит ваш сайт и повысит его привлекательность в глазах поисковиков!
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Буду ОЧЕНЬ РАДА присоединиться к Вашему проекту!
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P.S. Спешу поделиться с вами своей радостью! Я успешно завершила обучение на семидневном тренинге "Разгадка успеха копирайтера", который включал в себя и два занятия по продающим текстам. Тренинг проводила успешный копирайтер и талантливый коуч Мария Логоватовская. http://rich-writer.ru/ Спасибо большое Марии!
Теперь мои тексты принесут вам еще больше прибыли!
Спешите в этом убедиться!
Алена
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