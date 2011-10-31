Написать качественную статью. Тематика - няни

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок241 просмотр

Друзья! Необходимо написать качественную статью на 2000 символов (плюс/минус) на тему "Няни".

Заказчик -человек весьма требователен, а потому стандартного типа статьи на тему "Как выбрать няню" и "Какие бывают няни" не подходят.

Нужно нечто интересное:) Оригинальное :)

Оплата достойная :)

Жду Ваши заявки :)

14 лет назад
Tatius-ka
38 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Pytyatishna
Алена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня
Алена, браво!!! Статья - блестящая! Грамотный текст, нестандартный подход к теме, интересные сравнения - лично я в полном восторге! Спасибо Вам огромное! Очень надеюсь, что мы с Вами и дальше будем работать в этом направлении! :)
Татьяна - чудесный заказчик, который вдохновляет! Позитивное общение, постоянная оперативная связь, быстрая скорость оплаты (только я отправила текст, как у меня тут же прозвенели деньги!) Таня, спасибо Вам за интересную работу, за приятные слова в адрес моего творения, за уважение к писательскому труду. P.S. Всегда готова работать с вами! С Уважением, Алена.

Заявки фрилансеров

Pytyatishna
Алена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Легальные наркотики

    Описание проекта: Нужна сео статья про легальные наркотики. Статья должны быть информационной. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. Ключевик употребить 5-6 раз. Написать про соли, про аптечные наркотики. 1. Ключевые ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать 11 статей

    $50

    Нужны исполнители готовые писать статьи НА ЛЮБЫЕ (!) темы. Объем каждой статьи (11 шт) 800-1500 знаков. (выжимать до 1500 не надо, чтобы не переписывать) Темы статей дам в личку. ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • SEO-контент для сайта по ключевым словам

    Ключевые слова: подарочный сертификат купить подарок мужчине Купить подарок женщине Купить клатч Купить сумку для ноутбука Купить сумку мужскую Купить сумку женскую Купить сумку ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Детоксикация, похмелье, алкоголизм

    Описание проекта: Нужна 9 сео статей про алкоголизм и наркоманию (детоксикация, похмелье). Статьи должны быть информационными. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. 1. Ключевые слова: подростковый алкоголизм, алкоголизм среди подростков, алкоголизм ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подшивка и тесты на наркотики

    Описание проекта: Нужна 4 сео статьи про алкоголизм и наркоманию. Статьи должны быть информационными. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. 1. Ключевые слова: подшивка от алкоголизма, подшивание от алкоголизма, подшивание от ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Алюминиевые окна, две статьи для сайта

    Интересует написание двух статей для сайта. Тема - алюминиевые окна. Требования: - объем каждой порядка 3000 знаков - уникальность - читабельность, информационность, должно быть написано для людей ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Писать отзывы к товарам

    Нужно писать отзывы к товарам. 3-5 строк. не более 30 отзывов на одну регистрацию. Пишите цену за 1000 отзывов. Товары - лечебные травы и продукция для ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад