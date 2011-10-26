Описание проекта: Нужна сео статья про легальные наркотики. Статья должны быть информационной. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. Ключевик употребить 5-6 раз. Написать про соли, про аптечные наркотики. 1. Ключевые ...
Написать 11 статей
Нужны исполнители готовые писать статьи НА ЛЮБЫЕ (!) темы.
Объем каждой статьи (11 шт) 800-1500 знаков. (выжимать до 1500 не надо, чтобы не переписывать)
Темы статей дам в личку.
Оплата 1000зн без пробелов \ 3 уе.
Нужны тексты с положительной информационной подачей (хорошее настроение).
Оплата WebMoney
Указывайте ссылки на партфолио.
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