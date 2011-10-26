Написать 11 статей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт49 заявок578 просмотров

Нужны исполнители готовые писать статьи НА ЛЮБЫЕ (!) темы.

Объем каждой статьи (11 шт) 800-1500 знаков. (выжимать до 1500 не надо, чтобы не переписывать)

Темы статей дам в личку.

Оплата 1000зн без пробелов \ 3 уе.

Нужны тексты с положительной информационной подачей (хорошее настроение).

Оплата WebMoney

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14 лет назад
agayooo
Максим 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранные исполнители

Nadi
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$48
2 дня
Отличный заказчик!
zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
14 лет назад
$50
2 дня
stl_flower
Мария 
34 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$3
2 дня

Заявки фрилансеров

Nadi
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
14 лет назад
stl_flower
Мария 
34 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад

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