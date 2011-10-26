Детоксикация, похмелье, алкоголизм

Описание проекта:

Нужна 9 сео статей про алкоголизм и наркоманию (детоксикация, похмелье). Статьи должны быть информационными. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять.

1. Ключевые слова: подростковый алкоголизм, алкоголизм среди подростков, алкоголизм подростков, подростковый алкоголизм лечение, лечение алкоголизма подростков

2. Ключевые слова: признаки наркомании у подростков.

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5. Ключевые слова: детоксикация , детокс , центр детоксикации , программа детоксикации .

6. Ключевые слова:детоксикация при наркомании, детоксикация организма при наркомании, детоксикация от наркотиков

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9. Ключевые слова: как лечить похмелье, как снять похмелье, похмелье лечение, снятие похмелья

В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статьи должны быть очень интересными.

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