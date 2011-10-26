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Детоксикация, похмелье, алкоголизм
Описание проекта:
Нужна 9 сео статей про алкоголизм и наркоманию (детоксикация, похмелье). Статьи должны быть информационными. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять.
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6. Ключевые слова:детоксикация при наркомании, детоксикация организма при наркомании, детоксикация от наркотиков
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В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статьи должны быть очень интересными.
Обязательные требования: Использование ключевых слов без перенасыщенности.
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Присылать статьи: [email protected]
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