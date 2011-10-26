Описание проекта: Нужна сео статья про дезоморфиновую ломку. Ключевые слова: дезоморфиновая ломка, снятие дезоморфиновой ломки. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. В статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За ...
Ломка наркомана
Описание проекта:
Нужна сео статья про ломку наркомана.
Ключевые слова: ломка наркомана, ломка наркомана лечение, лечение ломки, симптомы ломки. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять.
В статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статья должна быть очень интересной.
Обязательные требования: Использование ключевых слов без перенасыщенности.
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Присылать статьи: [email protected]
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