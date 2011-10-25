Статьи рекламмного характера

Учебный проект. Необходимо сделать описание бизнес-процесса с уже продуманной автоматизацией для процесса приема кандидата на работу через обучение. Есть начало документа с диаграммами процессов и статусов ARIS. Необходимо скорректировать эти диаграммы ...
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Нужны статьи рекламного характера на тему "ремонт котла" с анкором - ремонт котла . Работаем с следующими ключевыми словами :
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Срок выполнения одна неделя.
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