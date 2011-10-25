Необходим копирайт 3 текстов следующей тематики: 1)Создание фирменного стиля сайта-2000 символов 2)Разработка приложений для соц. сетей-600 символов 3) Разработка приложений для Ipnone Ipad и Android-600 символов. ...
Разработать ТЗ на систему приема на работу
Учебный проект.
Необходимо сделать описание бизнес-процесса с уже продуманной автоматизацией для процесса приема кандидата на работу через обучение.
Есть начало документа с диаграммами процессов и статусов ARIS.
Необходимо скорректировать эти диаграммы и написать описание вариантов использования (UC) с диаграммами на UML.
Если возьметесь, Ваша цена, сроки. Как договоримся вышлю документ с подробным текстом задания.
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