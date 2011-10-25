Разработать ТЗ на систему приема на работу

Учебный проект.

Необходимо сделать описание бизнес-процесса с уже продуманной автоматизацией для процесса приема кандидата на работу через обучение.

Есть начало документа с диаграммами процессов и статусов ARIS.

Необходимо скорректировать эти диаграммы и написать описание вариантов использования (UC) с диаграммами на UML.

Если возьметесь, Ваша цена, сроки. Как договоримся вышлю документ с подробным текстом задания.