Разработать ТЗ на систему приема на работу

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Закрыт1 заявка166 просмотров

Учебный проект.

Необходимо сделать описание бизнес-процесса с уже продуманной автоматизацией для процесса приема кандидата на работу через обучение.

Есть начало документа с диаграммами процессов и статусов ARIS.

Необходимо скорректировать эти диаграммы и написать описание вариантов использования (UC) с диаграммами на UML.

Если возьметесь, Ваша цена, сроки. Как договоримся вышлю документ с подробным текстом задания.

14 лет назад
BuJina
41 год
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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