Для сайта требуются статьи в раздел "новости". Желаемый размер каждой статьи 2000 знаков. темы статей: "Электронные сигареты".
3 сео статьи про женский алкоголизм
Описание проекта:
Нужно 3 сео статьио женском алкоголизме. Ключевыми словами являются сами темы.Статьи должны быть информационными. 6 вхождений в текст.
1 признаки женского алкоголизма
2 лечение народными средствами женский алкоголизм
3 лечение женского алкоголизма
В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статья должна быть очень интересной.
Обязательные требования:
Использование ключевых слов без перенасыщенности. Уникальность 100%. Проверяйте через етхт антиплагиат.
Присылать статьи: [email protected]
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