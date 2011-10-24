Здравствуйте уважаемые фрилансеры!Нужно наполнить магазин товарами ! направление - розничная торговля цифровой техникой ! короткое описание ,подробное описание, на товар по 3-4 фото,заполнение тегов и тд!Товаров где то 7000!
Контент на английском
Нужны описания всех товаров на английском языке. www.feltshop.net
Желательно с учетом SEO. тексты должны быть уникальны для каждого товара.
Заявки фрилансеров
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