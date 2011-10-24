Рерайтинг

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт35 заявок376 просмотров

Здравствуйте!

Требуется рерайтинг текстов по теме ремонт в самом широком смысле (квартиры, авто, компьютера...)

В предложениях прошу указывать цену за 1000 знаков.

14 лет назад
Solariss
Кирилл 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуются рерайтеры.

    $30

    Необходим рерайт статей для новостного портала. Категории следующие: -Мировые новости -Новости политики -Общественные новости -Игровые новости ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется рерайт на автотематику

    $100

    Основные темы для написания (статьи или новости): Кузовной ремонт покраска автомобиля Слесарный ремонт Дополнительное оборудование Аэрография на авто Аэродинамический обвес Тюнинг салона Текста будут писаться ...

    Написание статей
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Придумать речь на сайт

    День добрый. На одном из наших проектов мы хотим провести акцию, в которой все желающие могут пригласить своих друзей на сайт зарегистрироваться. У кого больше приведенных друзей - получает приз, iPhone 4s. Нужно написать ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт 2-х статей

    Нужно сделать рерайт 2-х небольших статей на тему: 1) Компьютерная помощь 2) 3D панорамы и виртуальные туры ссылки на сайты со статьями предоставлю. Только Украина. ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написание обзоров для мобильных телефонов

    На постоянной основе требуется написание обзоров для мобильных телефонов и коммуникаторов. Пример требуемых обзоров можно посмотреть вот тут http://mobiguru.ru/reviews/htc_widfire_s_review.html Фотографии для написания обзора буду предоставлять самостоятельно. От вас требуется только копирайт. Объем работы от 3 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Бывшие наркоманы

    Описание проекта: Нужна статья про бывших наркоманов. В статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 30 рублей. Статья должна быть информационной и очень интересной. Уникальность 100%. Проверяйте ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Лечение амфетаминовой зависимости

    Описание проекта: Нужна сео статья про лечение амфетаминовой зависимости Ключевое слово: лечение амфетаминовой зависимости. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. В статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Амфетаминовая зависимость

    Описание проекта: Нужна сео статья про амфетаминовую зависимость. В статье должно быть написано что такое амфетаминовая зависимость и признаки амфетаминовой зависимости. Ключевое слово: амфетаминовая зависимость. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад