Описание проекта: Нужна сео статья про лечение амфетаминовой зависимости Ключевое слово: лечение амфетаминовой зависимости. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. В статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За ...
Написание обзоров для мобильных телефонов
На постоянной основе требуется написание обзоров для мобильных телефонов и коммуникаторов. Пример требуемых обзоров можно посмотреть вот тут http://mobiguru.ru/reviews/htc_widfire_s_review.html Фотографии для написания обзора буду предоставлять самостоятельно. От вас требуется только копирайт. Объем работы от 3 до 7 обзоров в неделю на постоянной основе.
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