Лечение кодеиновой наркомании

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка102 просмотра

Описание проекта:

Нужна сео статья про лечение кодеиновой наркомании.

Ключевое слово: лечение кодеиновая наркомания. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять.

В статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статья должна быть очень интересной.

Обязательные требования: Использование ключевых слов без перенасыщенности.

Уникальность 100%. Проверяйте через етхт антиплагиат.

Присылать статьи: [email protected]

14 лет назад
seofreedom
Анастасия 
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
50 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

LoraFleurrouge
Лариса 
50 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$1
2 дня

Заявки фрилансеров

LoraFleurrouge
Лариса 
50 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Наполнить сайт по продаже билетов: концерты, театр

    Требуется граммотный копирайтер который наполнит сайт текстовыми анотациями (рерайт) для требуемых событий. Сайт по продаже билетов на концерты, театры, спорт, цирк, шоу. Основное это концерты и театральные спектакли. Одно из главных требований это самостоятельный ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать текст к сайту о печати фото

    $50

    Написать текст для заглавной странице сайта предлагающий услугу печати фотографий через интернет: (тест главной странице тут - http://test2.workshop200.com/) Первый текст - ориентир 3000 символов (внизу) Второй текст - ориентир ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Статьи для сайта

    $250

    Есть сайт http://gruzshik.ru/. Необходимо написать статьи для дальнейшего его продвижения(под каждый значимый пункт меню). Каждая статья до 2000 знаков. Примерная разбивка запросов в прикреплённом файле.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Кодеиновая наркомания

    Описание проекта: Нужна сео статья про кодеиновую наркоманию. Ключевое слово: кодеиновая наркомания. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. В статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Преодоление психологической зависимости

    Описание проекта: Нужна сео статья про преодоление психологической зависимости. В статье должно быть написано про преодоление психологической зависимости при наркомании и алкоголизме. Ключевое слово: преодоление психологической зависимости. Первое вхождение должно быть прямое, далее ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Реабилитация наркомании

    Описание проекта: Нужна сео статья про реабилитацию наркомании. Ключевое слово: реабилитация наркомании. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. В статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Детоксикация при наркомании

    Описание проекта: Нужна сео статья про детоксикацию при наркомании. В статье должно быть написано что такое детоксикация при наркомании, как проходит детоксикация при наркомании. Ключевое слово: детоксикация при наркомании. Первое вхождение должно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Лечение наркомании

    Описание проекта: Нужна сео статья про лечение наркомании. Ключевое слово: лечение наркомании. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. В статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Абстинентный синдром при наркомании

    Описание проекта: Нужна сео статья про абстинентный синдром при наркомании. В статье должно быть написано что такое абстинентный синдром при наркомании, признаки и лечение абстинентного синдрома при наркомании. Ключевое слово: абстинентный синдром ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Снятие ломки

    Описание проекта: Нужна сео статья про снятие ломки. Ключевое слово: как избавиться от ломки, снятие ломки, снять ломку, снятие ломки на дому, снятие наркотической ломки, как снять ломку, ломка наркомана лечение, лечение ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад