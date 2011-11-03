Написать текст к сайту о печати фото

Написать текст для заглавной странице сайта предлагающий услугу печати фотографий через интернет: (тест главной странице тут - http://test2.workshop200.com/)

Первый текст - ориентир 3000 символов (внизу)

Второй текст - ориентир 300 символов (один из блоков под шапкой)

Семантическое ядро - печать фото через интернет во Владивостоке, низкие цены печати фотографий, печать фото по 5 рублей, высокое качество, услуги по изготовлению фотографий в Приморском крае. (и разнообразные варианты этих слов)

Цель текста - продавать, завлекать потребителей.

Конкурентные преимущества - низкая цена, удобная доставка постоянные акции, отсутвует обязательная регистрация, низкие цены, удобство оплаты и доставки.

В приложенном файле описание работы сайта, целевой аудитории и ключевых слов.