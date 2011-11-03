Написать текст к сайту о печати фото

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок208 просмотров

Написать текст для заглавной странице сайта предлагающий услугу печати фотографий через интернет: (тест главной странице тут - http://test2.workshop200.com/)

Первый текст - ориентир 3000 символов (внизу)

Второй текст - ориентир 300 символов (один из блоков под шапкой)

Семантическое ядро - печать фото через интернет во Владивостоке, низкие цены печати фотографий, печать фото по 5 рублей, высокое качество, услуги по изготовлению фотографий в Приморском крае. (и разнообразные варианты этих слов)

Цель текста - продавать, завлекать потребителей.

Конкурентные преимущества - низкая цена, удобная доставка постоянные акции, отсутвует обязательная регистрация, низкие цены, удобство оплаты и доставки.

В приложенном файле описание работы сайта, целевой аудитории и ключевых слов.

14 лет назад
primfoto
Камов 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

FreelanceKP
Татьяна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня
Всё ок. Качество, сроки и стоимость устроили.
Точное ТЗ, своевременная оплата - довольны сотрудничеством и надеемся на продолжение

Заявки фрилансеров

FreelanceKP
Татьяна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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