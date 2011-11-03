Описание проекта: Нужна сео статья про кодеиновую наркоманию. Ключевое слово: кодеиновая наркомания. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. В статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов ...
Статьи для сайта
Есть сайт http://gruzshik.ru/. Необходимо написать статьи для дальнейшего его продвижения(под каждый значимый пункт меню). Каждая статья до 2000 знаков. Примерная разбивка запросов в прикреплённом файле.
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