Требуется рерайт на автотематику

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки184 просмотра

Основные темы для написания (статьи или новости):

Кузовной ремонт

покраска автомобиля

Слесарный ремонт

Дополнительное оборудование

Аэрография на авто

Аэродинамический обвес

Тюнинг салона

Текста будут писаться под "ключи" которые я буду предоставлять к каждому тексту.

Первый объем 150 статей по 1000 зн. без пробелов.

Бюджет 3000р.

Оплата по факту за каждые 30 текстов по 600р.

Итого 150 текстов - 3000р.

Без предоплат. Есть положительные отзывы, я не кидаю исполнителей - http://www.free-lance.ru/users/ex_vadray

За качественно проделанную работу гарантирую отзыв.

Буду благодарен если покажите пример текста на данную тематику.

Спасибо за внимание, жду ваших ответов.

Исполнитель будет выбран в течении 2-х дней.

Написание статей
14 лет назад
Web-vadim
Вадим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Придумать речь на сайт

    День добрый. На одном из наших проектов мы хотим провести акцию, в которой все желающие могут пригласить своих друзей на сайт зарегистрироваться. У кого больше приведенных друзей - получает приз, iPhone 4s. Нужно написать ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт 2-х статей

    Нужно сделать рерайт 2-х небольших статей на тему: 1) Компьютерная помощь 2) 3D панорамы и виртуальные туры ссылки на сайты со статьями предоставлю. Только Украина. ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написание обзоров для мобильных телефонов

    На постоянной основе требуется написание обзоров для мобильных телефонов и коммуникаторов. Пример требуемых обзоров можно посмотреть вот тут http://mobiguru.ru/reviews/htc_widfire_s_review.html Фотографии для написания обзора буду предоставлять самостоятельно. От вас требуется только копирайт. Объем работы от 3 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Бывшие наркоманы

    Описание проекта: Нужна статья про бывших наркоманов. В статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 30 рублей. Статья должна быть информационной и очень интересной. Уникальность 100%. Проверяйте ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Лечение амфетаминовой зависимости

    Описание проекта: Нужна сео статья про лечение амфетаминовой зависимости Ключевое слово: лечение амфетаминовой зависимости. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. В статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнить сайт по продаже билетов: концерты, театр

    Требуется граммотный копирайтер который наполнит сайт текстовыми анотациями (рерайт) для требуемых событий. Сайт по продаже билетов на концерты, театры, спорт, цирк, шоу. Основное это концерты и театральные спектакли. Одно из главных требований это самостоятельный ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать текст к сайту о печати фото

    $50

    Написать текст для заглавной странице сайта предлагающий услугу печати фотографий через интернет: (тест главной странице тут - http://test2.workshop200.com/) Первый текст - ориентир 3000 символов (внизу) Второй текст - ориентир ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Амфетаминовая зависимость

    Описание проекта: Нужна сео статья про амфетаминовую зависимость. В статье должно быть написано что такое амфетаминовая зависимость и признаки амфетаминовой зависимости. Ключевое слово: амфетаминовая зависимость. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Лечение кодеиновой наркомании

    Описание проекта: Нужна сео статья про лечение кодеиновой наркомании. Ключевое слово: лечение кодеиновая наркомания. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. В статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад