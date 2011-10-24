Требуется рерайт на автотематику

Основные темы для написания (статьи или новости):

Кузовной ремонт

покраска автомобиля

Слесарный ремонт

Дополнительное оборудование

Аэрография на авто

Аэродинамический обвес

Тюнинг салона

Текста будут писаться под "ключи" которые я буду предоставлять к каждому тексту.

Первый объем 150 статей по 1000 зн. без пробелов.

Бюджет 3000р.

Оплата по факту за каждые 30 текстов по 600р.

Итого 150 текстов - 3000р.

Без предоплат. Есть положительные отзывы, я не кидаю исполнителей - http://www.free-lance.ru/users/ex_vadray

За качественно проделанную работу гарантирую отзыв.

Буду благодарен если покажите пример текста на данную тематику.

Спасибо за внимание, жду ваших ответов.

Исполнитель будет выбран в течении 2-х дней.