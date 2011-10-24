Нужно написать 7 статей под названиями: - Футурама 1 сезон смотреть онлайн - Футурама 2 сезон смотреть онлайн - Футурама 3 сезон смотреть онлайн - Футурама 4 ...
Требуется рерайт на автотематику
Основные темы для написания (статьи или новости):
Кузовной ремонт
покраска автомобиля
Слесарный ремонт
Дополнительное оборудование
Аэрография на авто
Аэродинамический обвес
Тюнинг салона
Текста будут писаться под "ключи" которые я буду предоставлять к каждому тексту.
Первый объем 150 статей по 1000 зн. без пробелов.
Бюджет 3000р.
Оплата по факту за каждые 30 текстов по 600р.
Итого 150 текстов - 3000р.
Без предоплат. Есть положительные отзывы, я не кидаю исполнителей - http://www.free-lance.ru/users/ex_vadray
За качественно проделанную работу гарантирую отзыв.
Буду благодарен если покажите пример текста на данную тематику.
Спасибо за внимание, жду ваших ответов.
Исполнитель будет выбран в течении 2-х дней.
Заявки фрилансеров
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