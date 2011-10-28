Нужно написать 7 статей 1500-2000 знаков

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Завершен15 заявок383 просмотра

Нужно написать 7 статей под названиями:

- Футурама 1 сезон смотреть онлайн

- Футурама 2 сезон смотреть онлайн

- Футурама 3 сезон смотреть онлайн

- Футурама 4 сезон смотреть онлайн

- Футурама 5 сезон смотреть онлайн

- Футурама 6 сезон смотреть онлайн

- Футурама 7 сезон смотреть онлайн

В тексте статей нужны такие ключевики, как: футурама + номер сезона, смотреть онлайн, в хорошем качестве, бесплатно...

Текст не должен быть переоптимизированым ключевыми словами.

Текст должен быть читаемым.

Нужно приводить факты и материалы с сериала, по сериалу много очень чего есть например тут http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0

Размер статей 1500-2000 знаков без пробелов.

Оплачу через вебмани, или на карточку ПриватБанка.

14 лет назад
deonic777
Денис 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

agnika
Анна 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$2
2 дня
Очень хороший копирайтер. Профессионал своего дела, пишет красиво, грамотно. Всё выполнено в срок.
Отличный заказчик, с которым легко и просто общаться. Задание четко объяснили, оплата своевременная.

Заявки фрилансеров

agnika
Анна 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад

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