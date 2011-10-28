Нужно написать 7 статей 1500-2000 знаков

Нужно написать 7 статей под названиями:

- Футурама 1 сезон смотреть онлайн

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- Футурама 7 сезон смотреть онлайн

В тексте статей нужны такие ключевики, как: футурама + номер сезона, смотреть онлайн, в хорошем качестве, бесплатно...

Текст не должен быть переоптимизированым ключевыми словами.

Текст должен быть читаемым.

Нужно приводить факты и материалы с сериала, по сериалу много очень чего есть например тут http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0

Размер статей 1500-2000 знаков без пробелов.

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