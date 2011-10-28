Нужно сделать рерайт 2-х небольших статей на тему: 1) Компьютерная помощь 2) 3D панорамы и виртуальные туры ссылки на сайты со статьями предоставлю. Только Украина. ...
Нужно написать 7 статей 1500-2000 знаков
Нужно написать 7 статей под названиями:
- Футурама 1 сезон смотреть онлайн
- Футурама 2 сезон смотреть онлайн
- Футурама 3 сезон смотреть онлайн
- Футурама 4 сезон смотреть онлайн
- Футурама 5 сезон смотреть онлайн
- Футурама 6 сезон смотреть онлайн
- Футурама 7 сезон смотреть онлайн
В тексте статей нужны такие ключевики, как: футурама + номер сезона, смотреть онлайн, в хорошем качестве, бесплатно...
Текст не должен быть переоптимизированым ключевыми словами.
Текст должен быть читаемым.
Нужно приводить факты и материалы с сериала, по сериалу много очень чего есть например тут http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
Размер статей 1500-2000 знаков без пробелов.
Оплачу через вебмани, или на карточку ПриватБанка.
Выбранный исполнитель
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