Рерайт FAQ и правил на сайте

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Закрыт4 заявки133 просмотра

Нужно изменить FAQ и правила на сервисе рекламы. Размер текста сократить.

Цену оставлять не забывайте.

14 лет назад
WebAdequate
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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