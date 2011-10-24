Требуются рерайтеры.

Необходим рерайт статей для новостного портала.

Категории следующие:

-Мировые новости

-Новости политики

-Общественные новости

-Игровые новости

-Новости шоубизнеса

-Криминальные новости

-Новости Москвы

-Кино и музыка

Размер статьи 1300 символов. Уникальность от 90%. Оплата за каждую статью 0.6$ – оплата веб-мани.

Поначалу предоставлю 1-н небольшой текст, чтобы оценить качество вашего рерайта. Далее можно начинать сотрудничество.

Объем работы будет зависеть от количества категорий, в которые вы будете публиковать статьи. Статьи, как я уже говорил 1300 символов, 300 символов краткое описание и 1000 полное. Так же нужно опубликовать новость на сайте с 1-й тематической картинкой к ней.

Частота выплат: поначалу могу оплатить каждую статью. Сразу после публикации. Далее оплата будет раз в 3-4 дня.

Если вас устраивают данные условия, пишите в проект и оставляйте свои контактные данные. (Желательно Skype или ICQ).