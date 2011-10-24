Нужно изменить FAQ и правила на сервисе рекламы. Размер текста сократить. Цену оставлять не забывайте.
Требуются рерайтеры.
Необходим рерайт статей для новостного портала.
Категории следующие:
-Мировые новости
-Новости политики
-Общественные новости
-Игровые новости
-Новости шоубизнеса
-Криминальные новости
-Новости Москвы
-Кино и музыка
Размер статьи 1300 символов. Уникальность от 90%. Оплата за каждую статью 0.6$ – оплата веб-мани.
Поначалу предоставлю 1-н небольшой текст, чтобы оценить качество вашего рерайта. Далее можно начинать сотрудничество.
Объем работы будет зависеть от количества категорий, в которые вы будете публиковать статьи. Статьи, как я уже говорил 1300 символов, 300 символов краткое описание и 1000 полное. Так же нужно опубликовать новость на сайте с 1-й тематической картинкой к ней.
Частота выплат: поначалу могу оплатить каждую статью. Сразу после публикации. Далее оплата будет раз в 3-4 дня.
Если вас устраивают данные условия, пишите в проект и оставляйте свои контактные данные. (Желательно Skype или ICQ).
Заявки фрилансеров
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