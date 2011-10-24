Доброго дня. Необходимо сделать описание товаров для интернет-магазина. Тема: канцтовары, бытовая химия, хоз товары. Количество товаров: более 1000 наименований Количество знаков описания товара: 200 Оплата: webmoney/приват
Написать техническую статью на тему систем b2b
Необходимо переписать статью, которая на данный момент является художественной, в техническом стиле!
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