Написать техническую статью на тему систем b2b

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок140 просмотров

Необходимо переписать статью, которая на данный момент является художественной, в техническом стиле!

14 лет назад
mstolyarova
Марина 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

ladythebird
Ирина 
60 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
39 отзывов
14 лет назад
$3
1 день

Заявки фрилансеров

ladythebird
Ирина 
60 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
39 отзывов
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рерайт

    Доброго дня. Необходимо сделать описание товаров для интернет-магазина. Тема: канцтовары, бытовая химия, хоз товары. Количество товаров: более 1000 наименований Количество знаков описания товара: 200 Оплата: webmoney/приват

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Рерайтинг

    Здравствуйте! Требуется рерайтинг текстов по теме ремонт в самом широком смысле (квартиры, авто, компьютера...) В предложениях прошу указывать цену за 1000 знаков.

    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются рерайтеры.

    $30

    Необходим рерайт статей для новостного портала. Категории следующие: -Мировые новости -Новости политики -Общественные новости -Игровые новости ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется рерайт на автотематику

    $100

    Основные темы для написания (статьи или новости): Кузовной ремонт покраска автомобиля Слесарный ремонт Дополнительное оборудование Аэрография на авто Аэродинамический обвес Тюнинг салона Текста будут писаться ...

    Написание статей
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Придумать речь на сайт

    День добрый. На одном из наших проектов мы хотим провести акцию, в которой все желающие могут пригласить своих друзей на сайт зарегистрироваться. У кого больше приведенных друзей - получает приз, iPhone 4s. Нужно написать ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт 2-х статей

    Нужно сделать рерайт 2-х небольших статей на тему: 1) Компьютерная помощь 2) 3D панорамы и виртуальные туры ссылки на сайты со статьями предоставлю. Только Украина. ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написание обзоров для мобильных телефонов

    На постоянной основе требуется написание обзоров для мобильных телефонов и коммуникаторов. Пример требуемых обзоров можно посмотреть вот тут http://mobiguru.ru/reviews/htc_widfire_s_review.html Фотографии для написания обзора буду предоставлять самостоятельно. От вас требуется только копирайт. Объем работы от 3 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Бывшие наркоманы

    Описание проекта: Нужна статья про бывших наркоманов. В статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 30 рублей. Статья должна быть информационной и очень интересной. Уникальность 100%. Проверяйте ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад