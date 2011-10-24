Общение на медицинскую тематику, постоянная работа

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки194 просмотра

Сайту врачей ( социальной сети ) нужен врач, который бы периодически создавал новые темы обсуждения и постил в существующих темах.

Цена на пост от 200 символов – 5 рублей с последующим увеличением в случае эффективной работы. Детали при обсуждении. Контакты – скайп kpripper, почта – [email protected]

14 лет назад
kpripper
Илья 
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Размещение сообщений на немецком и английском

    Требуется человек хорошо владеющий немецким или английским языком и хорошо знакомый с интернетом для несложной работы 2-3 часа в день . Работа заключается в постинге на иностранные форумы , доски объявлений сообщений пи ар ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт 100 000 знаков

    $100

    Приветствую исполнители! Мне требуется ответственный рерайтер в банковской тематике. Объем работы для начала будет 100 статей в среднем по 1000 знаков. Естественно планирую долгосрочное сотрудничество, стоимость 1$ за 1000 знаков.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Статьи для сайта и ежедневное ведение раздела

    Добрый вечер уважаемые фрилансеры. Есть сайт скидок, скоро он запускается, нужно для него написать изначально статьи. Нужно много статей, по 1000 - 1500 символов. Главное - уникальность и ключевые слова. Темы и ключевые слова предоставлю. ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение магазина товарами

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры!Нужно наполнить магазин товарами ! направление - розничная торговля цифровой техникой ! короткое описание ,подробное описание, на товар по 3-4 фото,заполнение тегов и тд!Товаров где то 7000!

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Статьи на автотематику

    Нужны грамотные материалы для сайта http://www.avto-diag.com Статьи о суперкарах, модели я назову. Если готовы писать как минимум не хуже тех статей, что уже есть на сайте обращайтесь. Выкупаю уник статьи по 0,8 за 1к

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт

    Доброго дня. Необходимо сделать описание товаров для интернет-магазина. Тема: канцтовары, бытовая химия, хоз товары. Количество товаров: более 1000 наименований Количество знаков описания товара: 200 Оплата: webmoney/приват

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Рерайтинг

    Здравствуйте! Требуется рерайтинг текстов по теме ремонт в самом широком смысле (квартиры, авто, компьютера...) В предложениях прошу указывать цену за 1000 знаков.

    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    14 лет назад