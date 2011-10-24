Нужны описания всех товаров на английском языке. www.feltshop.net Желательно с учетом SEO. тексты должны быть уникальны для каждого товара. [email protected]
Статьи для сайта и ежедневное ведение раздела
Добрый вечер уважаемые фрилансеры. Есть сайт скидок, скоро он запускается, нужно для него написать изначально статьи. Нужно много статей, по 1000 - 1500 символов. Главное - уникальность и ключевые слова. Темы и ключевые слова предоставлю. Для начала нужно примерно 100 статей. Работа должна быть выполнена до конца недели. Тексты должны быть написаны грамотно и без ошибок.
После запуска проекта нужен будет человек который будет вести раздел, тоесть писать 2-3 статьи ежедневно.
Оплата по факту, пишите ваши цены и сроки за 100 статей. без этих данных просьба заявки не оставлять.
P.S. Для серьезных и желающих работать людей, обладающих умением написания текстов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры!Нужно наполнить магазин товарами ! направление - розничная торговля цифровой техникой ! короткое описание ,подробное описание, на товар по 3-4 фото,заполнение тегов и тд!Товаров где то 7000!Копирайтинг13 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужны грамотные материалы для сайта http://www.avto-diag.com Статьи о суперкарах, модели я назову. Если готовы писать как минимум не хуже тех статей, что уже есть на сайте обращайтесь. Выкупаю уник статьи по 0,8 за 1кКопирайтинг5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо переписать статью, которая на данный момент является художественной, в техническом стиле!Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Доброго дня. Необходимо сделать описание товаров для интернет-магазина. Тема: канцтовары, бытовая химия, хоз товары. Количество товаров: более 1000 наименований Количество знаков описания товара: 200 Оплата: webmoney/приватКопирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте! Требуется рерайтинг текстов по теме ремонт в самом широком смысле (квартиры, авто, компьютера...) В предложениях прошу указывать цену за 1000 знаков.Копирайтинг35 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Необходим рерайт статей для новостного портала. Категории следующие: -Мировые новости -Новости политики -Общественные новости -Игровые новости ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно изменить FAQ и правила на сервисе рекламы. Размер текста сократить. Цену оставлять не забывайте.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Основные темы для написания (статьи или новости): Кузовной ремонт покраска автомобиля Слесарный ремонт Дополнительное оборудование Аэрография на авто Аэродинамический обвес Тюнинг салона Текста будут писаться ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт14 лет назад
День добрый. На одном из наших проектов мы хотим провести акцию, в которой все желающие могут пригласить своих друзей на сайт зарегистрироваться. У кого больше приведенных друзей - получает приз, iPhone 4s. Нужно написать ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт14 лет назад