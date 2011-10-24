Статьи для сайта и ежедневное ведение раздела

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Закрыт18 заявок352 просмотра

Добрый вечер уважаемые фрилансеры. Есть сайт скидок, скоро он запускается, нужно для него написать изначально статьи. Нужно много статей, по 1000 - 1500 символов. Главное - уникальность и ключевые слова. Темы и ключевые слова предоставлю. Для начала нужно примерно 100 статей. Работа должна быть выполнена до конца недели. Тексты должны быть написаны грамотно и без ошибок.

После запуска проекта нужен будет человек который будет вести раздел, тоесть писать 2-3 статьи ежедневно.

Оплата по факту, пишите ваши цены и сроки за 100 статей. без этих данных просьба заявки не оставлять.

P.S. Для серьезных и желающих работать людей, обладающих умением написания текстов.

14 лет назад
rasti2011
Юлия 
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
10 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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