Файловый обменник

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Завершен1 заявка234 просмотра

Требуется разработать тз по теме Файлообъменник.

14 лет назад
vista7777
Вилли 
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

superhero
Кларк 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
21 отзыв(-2)
14 лет назад
$150
10 дней
Тех. задания составил качествонно все понятно как я хотел.
Понимающий заказчик. Оперативная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

superhero
Кларк 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
21 отзыв(-2)
14 лет назад

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