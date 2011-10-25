Написание отзывов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки208 просмотров

Внимание! Внимание! На проект требуются люди которые смогут писать отзывы о заведениях г Самары. Будь то кафе, магазин или библиотека. Ничего сложного нет. Оплата достойная – отзыв в 500 знаков – от 10 до 40 р.(оплата ЯД или вебмани – на ваше усмотрение) Есть несколько направлений работы. Пишется очень легко, за пару часов можно написать 10 отзывов,действует система бонусов и разнообразные акции. За подробностями обращайтесь на почту [email protected]. Раскидываю положительные отзывы на право и на лево) Но только лучшим.Количество вакансий не ограничено. Работа постоянная.

14 лет назад
selow
41 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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