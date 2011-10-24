Написать рекомендательное письмо.

Заказчик полностью оплатил сразу. Поэтому отзыв однозначно положительный. Единственный минус в том, что не могу дождаться ответного отзыва, т.к. клиент куда то исчез. Но это лишь ложка дегтя в бочке меда, а в целом доволен тактичностью и сотрудничеством с этим заказчиком. Балы не снижаю, но ожидаю все таки несколько написанных предложений .