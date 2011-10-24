Написать рекомендательное письмо.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок213 просмотров

Написать рекомендательное письмо для работодателей (То, которое дается при прохождении

собеседований)

Обязательные параметры:

Текст письма нужно составить на основе резюме кандидата;

Нужно будет самостоятельно посмотреть правила написания писем и скачать несколько их образцов;

Объем всего-навсего 1-2 листа.

Оплата 10$ (300 руб.)

К заданияю придется отнестись серьезно. Халтура не подойдет.

14 лет назад
levfrenkel
Лев 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Avalanche_6
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 дней назад
14 лет назад
$11
1 день
Заказчик полностью оплатил сразу. Поэтому отзыв однозначно положительный. Единственный минус в том, что не могу дождаться ответного отзыва, т.к. клиент куда то исчез. Но это лишь ложка дегтя в бочке меда, а в целом доволен тактичностью и сотрудничеством с этим заказчиком. Балы не снижаю, но ожидаю все таки несколько написанных предложений .

Заявки фрилансеров

Avalanche_6
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 дней назад
14 лет назад

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