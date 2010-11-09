levfrenkel

Лев levfrenkel

 
36 летРоссия/Иваново
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написать рекомендательное письмо.

    $50

    Написать рекомендательное письмо для работодателей (То, которое дается при прохождении собеседований) Обязательные параметры: Текст письма нужно составить на основе резюме кандидата; Нужно будет самостоятельно посмотреть правила написания писем и скачать несколько их образцов; Объем всего-навсего 1-2 листа. Оплата 10$ (300 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Публикация объявлений (авто тематика)

    $35

    Итак, описание работы: *Периодически размещать объявления на достах объявлений (таких как www.auto.ru) *Все объявления будет одинаковыми *Заполнять форму отчета (с указанием ссылки и логина) *Размещать от 15 объявлений за раз *Работу необходимо выполнить в течение ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать и разместить приложение под Iphone

    Необходимо разработать приложение для iPhone и разместить его в Apple AppStore. Суть приложения: 1. Каталог игорных заведений города 2. С возможностью посмотреть страничку с детальной информацией о каждом из них 3. Просмотр игорных мест на карте (выбор ближайших, вывод ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Простой дизайн (текст и рамка)

    $50

    Нужно сделать дизайн-макет наклейки на авто. Размер наклейки 105мм х 148,5мм (то есть половина А4) На наклейке должно быть: 1. Две строчки текста 2. На третей строке телефонный номер 3. В левом углу надпись ...

    Верстка полиграфии13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Реферат по "Управлению качеством"

    $15

    Добрый вечер! Необходимо написать реферат по дисцеплине "Управление качеством" Примерная тематика: "Нормативно-правовая база обеспечения качества. Стандартизация и сертификация в обеспечении качества". Объем работы: 12-14 листов Оформление по ГОСТу Уникальность текста не ниже 80% Срок: вечер понедельника (6.12.10) Оплата: Вебмани !В приложении рекомендуемые ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Реферат Международное право

    $17

    Реферат по дисциплине "Международное право" На тему: "Европейский суд по правам человека" Работа должна быть выполнена в соответствии с методическими указаниями (методичка в приложении) Оплата: Webmoney или Яндекс-деньги. - при наличии отзывов возможна предоплата Срок: 7 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Курсовая Управление качеством

    $40

    Курсовая работа по дисциплине "Управление качеством" На тему: "Анализ проблем управления качеством и конкурентоспособностью в условиях рынка" Работа должна быть выполнена в соответствии с методическими указаниями (методичка в приложении) Объем: 30-35 страниц. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайт доклада

    $7

    Перепечатать текст 8 листов - Оригинальность текста должна получиться не ниже 91% (проверка через Анти-плагиат) - Качество текста после рерайта, само собой, не должно пострадать. Оплата Webmoney или Яндекс-деньгами При наличии отзывов, возможна предоплата Срок не более 2х дней

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Любой реферат + доклад (Международный маркетинг)

    $10

    Нужны две готовые работы по дисциплине Международный маркетинг. Требования к реферату: - антиплагиант - 13-15 страниц - план - сноски - список литературы !Тема - любая, подподающая под Международный маркетинг Требования к докладу: - антиплагиат - 5-7 страниц - сновки - скписок литературы !Тема - любая, подподающая под ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка формы заказа

    $100

    Необходима верстка формы заказа (макеты в приложении) Далее, последующая интеграция в ВордПресс !Функционал формы уже реализован. !Необходимо создать для сайта два суб.домена и разместить на них копии сайта. Оплата: Webmoney или Яндекс-деньги От Вас ждем: +Само предлождение +Цену +Сроки Если что-то не понятно, пожалуйста, ...

    WordPress
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать функционал формы заказа на WordPress

    В макетах из приложения отображена вся стоящая перед нами задача Необходим только функционал, никакой верстки и излишней красоты. Функционал по шагам: ПРАЙС-ЛИСТ: *При выборе одного из значений в "Выберите тип" меняются "Места размещения" (блок справа) *При наведении курсора на ссылку ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка и интеграция дизайна в раб.проект

    $100

    Верстка и натяжка на WordPress: - Страница прайс-лист - 3 шага формы заказа (есть функционал) + небольшие изменения 4х страниц (в 2 из них просто заменить текст) !Все детали указаны в тех задании. Бюджет: 2500 руб. Яндекс-деньги или Webmoney Если ...

    WordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Диплом по Управлению персоналом

    $150

    Дисциплина: Управление персоналом Сроки: до апреля-мая месяца. Но саму работу необходимо растянуть на весь этот срок, периодически показывая научному руководителю процесс ее выполнения. Оплату также можно разделить и производить, например раз в месяц.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Avalanche_6
44 годаГермания
13 лет в сервисе
Был
день назад
$11
10 баллов
12 лет назад
Написать рекомендательное письмо.
Заказчик полностью оплатил сразу. Поэтому отзыв однозначно положительный. Единственный минус в том, что не могу дождаться ответного отзыва, т.к. клиент куда то исчез. Но это лишь ложка дегтя в бочке меда, а в целом доволен тактичностью и сотрудничеством с этим заказчиком. Балы не снижаю, но ожидаю все таки несколько написанных предложений .
natasha541
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$12
10 баллов
13 лет назад
Реферат по "Управлению качеством"
Благодарю, за комфортное сотрудничество. Буду рада быть вам полезной вновь.
Спасибо за работу! Все на высшем уровне.
Ответный отзыв
lenahamzina
Хамзина 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 отзывов
$7
10 баллов
13 лет назад
Рерайт доклада
Рекомендую всем, очень приятный в общении человек и замечательный заказчик.
Отличный специалист по работе с текстами и приятный в общении человек
Ответный отзыв
Zum
55 летБеларусь
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$17
10 баллов
13 лет назад
Реферат Международное право
Отличный заказчик: четкие требования, оперативное предоставление необходимой информации и оплата срок. Спасибо, была рада сотрудничеству :)
Отличный качественный реферат на не самую простую тему +Спасибо за соблюдение всех договоренностей и приятное общение во время сотрудничества
Ответный отзыв
MarryVar
Мария 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$35
10 баллов
13 лет назад
Курсовая Управление качеством
Очень хороший, исполнительный заказчик. Работать было легко и приятно! Всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Эта не простая тема была раскрыта полностью. Работа безупречна, в ней радует не только качетво материала, но и то как Мария его преподосит. Работу дейтсвительно очень приятно читать. +Задачабыла выполнена раньше сроков. +Приятный человек Еще раз, спасибо Вам!
Ответный отзыв