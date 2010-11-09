levfrenkel

Написать рекомендательное письмо для работодателей (То, которое дается при прохождении собеседований) Обязательные параметры: Текст письма нужно составить на основе резюме кандидата; Нужно будет самостоятельно посмотреть правила написания писем и скачать несколько их образцов; Объем всего-навсего 1-2 листа. Оплата 10$ (300 ...
- $50Копирайтинг1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $35
Итак, описание работы: *Периодически размещать объявления на достах объявлений (таких как www.auto.ru) *Все объявления будет одинаковыми *Заполнять форму отчета (с указанием ссылки и логина) *Размещать от 15 объявлений за раз *Работу необходимо выполнить в течение ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать приложение для iPhone и разместить его в Apple AppStore. Суть приложения: 1. Каталог игорных заведений города 2. С возможностью посмотреть страничку с детальной информацией о каждом из них 3. Просмотр игорных мест на карте (выбор ближайших, вывод ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно сделать дизайн-макет наклейки на авто. Размер наклейки 105мм х 148,5мм (то есть половина А4) На наклейке должно быть: 1. Две строчки текста 2. На третей строке телефонный номер 3. В левом углу надпись ...Верстка полиграфии13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $15
Добрый вечер! Необходимо написать реферат по дисцеплине "Управление качеством" Примерная тематика: "Нормативно-правовая база обеспечения качества. Стандартизация и сертификация в обеспечении качества". Объем работы: 12-14 листов Оформление по ГОСТу Уникальность текста не ниже 80% Срок: вечер понедельника (6.12.10) Оплата: Вебмани !В приложении рекомендуемые ...Завершен13 лет назад
- $17
Реферат по дисциплине "Международное право" На тему: "Европейский суд по правам человека" Работа должна быть выполнена в соответствии с методическими указаниями (методичка в приложении) Оплата: Webmoney или Яндекс-деньги. - при наличии отзывов возможна предоплата Срок: 7 ...Завершен13 лет назад
- $40
Курсовая работа по дисциплине "Управление качеством" На тему: "Анализ проблем управления качеством и конкурентоспособностью в условиях рынка" Работа должна быть выполнена в соответствии с методическими указаниями (методичка в приложении) Объем: 30-35 страниц. ...Завершен13 лет назад
- $7
Перепечатать текст 8 листов - Оригинальность текста должна получиться не ниже 91% (проверка через Анти-плагиат) - Качество текста после рерайта, само собой, не должно пострадать. Оплата Webmoney или Яндекс-деньгами При наличии отзывов, возможна предоплата Срок не более 2х днейКопирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $10
Нужны две готовые работы по дисциплине Международный маркетинг. Требования к реферату: - антиплагиант - 13-15 страниц - план - сноски - список литературы !Тема - любая, подподающая под Международный маркетинг Требования к докладу: - антиплагиат - 5-7 страниц - сновки - скписок литературы !Тема - любая, подподающая под ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходима верстка формы заказа (макеты в приложении) Далее, последующая интеграция в ВордПресс !Функционал формы уже реализован. !Необходимо создать для сайта два суб.домена и разместить на них копии сайта. Оплата: Webmoney или Яндекс-деньги От Вас ждем: +Само предлождение +Цену +Сроки Если что-то не понятно, пожалуйста, ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
В макетах из приложения отображена вся стоящая перед нами задача Необходим только функционал, никакой верстки и излишней красоты. Функционал по шагам: ПРАЙС-ЛИСТ: *При выборе одного из значений в "Выберите тип" меняются "Места размещения" (блок справа) *При наведении курсора на ссылку ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Верстка и натяжка на WordPress: - Страница прайс-лист - 3 шага формы заказа (есть функционал) + небольшие изменения 4х страниц (в 2 из них просто заменить текст) !Все детали указаны в тех задании. Бюджет: 2500 руб. Яндекс-деньги или Webmoney Если ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $150
Дисциплина: Управление персоналом Сроки: до апреля-мая месяца. Но саму работу необходимо растянуть на весь этот срок, периодически показывая научному руководителю процесс ее выполнения. Оплату также можно разделить и производить, например раз в месяц.Закрыт13 лет назад