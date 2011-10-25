Внимание! Внимание! На проект требуются люди которые смогут писать отзывы о заведениях г Самары. Будь то кафе, магазин или библиотека. Ничего сложного нет. Оплата достойная – отзыв в 500 знаков – от 10 до 40 ...
Настоящая музыка
Требуются рерайтеры и копирайтеры для наполнения контентом музыкального сайта. http://mymusicmy.ru/
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Копирайтинг3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Написать рекомендательное письмо для работодателей (То, которое дается при прохождении собеседований) Обязательные параметры: Текст письма нужно составить на основе резюме кандидата; Нужно будет самостоятельно посмотреть правила ...Закрыт14 лет назад
Сайту врачей ( социальной сети ) нужен врач, который бы периодически создавал новые темы обсуждения и постил в существующих темах. Цена на пост от 200 символов – 5 рублей с последующим увеличением в случае ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется человек хорошо владеющий немецким или английским языком и хорошо знакомый с интернетом для несложной работы 2-3 часа в день . Работа заключается в постинге на иностранные форумы , доски объявлений сообщений пи ар ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Приветствую исполнители! Мне требуется ответственный рерайтер в банковской тематике. Объем работы для начала будет 100 статей в среднем по 1000 знаков. Естественно планирую долгосрочное сотрудничество, стоимость 1$ за 1000 знаков.Завершен14 лет назад
Требуется разработать тз по теме Файлообъменник.Завершен14 лет назад
Добрый вечер уважаемые фрилансеры. Есть сайт скидок, скоро он запускается, нужно для него написать изначально статьи. Нужно много статей, по 1000 - 1500 символов. Главное - уникальность и ключевые слова. Темы и ключевые слова предоставлю. ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужны описания всех товаров на английском языке. www.feltshop.net Желательно с учетом SEO. тексты должны быть уникальны для каждого товара. [email protected]Копирайтинг6 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры!Нужно наполнить магазин товарами ! направление - розничная торговля цифровой техникой ! короткое описание ,подробное описание, на товар по 3-4 фото,заполнение тегов и тд!Товаров где то 7000!Копирайтинг13 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужны грамотные материалы для сайта http://www.avto-diag.com Статьи о суперкарах, модели я назову. Если готовы писать как минимум не хуже тех статей, что уже есть на сайте обращайтесь. Выкупаю уник статьи по 0,8 за 1кКопирайтинг5 заявокЗакрыт13 лет назад