# 1 — $ 70 # 2 — $ 20

Приветсвую Вас, уважаемые фрилансеры!

Объявяется конкурс на нейминг бренда. В приложенном файле бриф от заказчика.

По длительности конкурс займёт пять дней, по истечении времени работы отправятся на рассмотрение заказчику.

Ваши работу прошу предоставлять исключительно в запароленных файлах, а пароли прошу сбрасывать мне в личку.

Прошу вас обратить внимание на то, название бренда будет регистрироваться, и поэтому крайне желательно, чтобы предлагаемые варианты названий хотя бы проходили "проверку по поисковику".

Назначается два призовых места:

1. 70 у.е. - автору названия-победителя.

2. 20 у.е. - приз "зрительских симпатий", автору либо самого большого количества вариантов, либо вараинта, особо отмеченного заказчиком, но так и не ставшим победителем.

Удачи и ярких идей!