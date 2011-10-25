Приветсвую Вас, уважаемые фрилансеры! Объявяется конкурс на нейминг бренда. В приложенном файле бриф от заказчика. По длительности конкурс займёт пять дней, по истечении времени работы отправятся на ...
Применение Active Directory в преподавании
Применение Active Directory в преподавании информатики. обьем - 5000 - 6000 символов.
писать о том что такое Active Directory не надо. указать имено суть применения.
то есть есть класс компьютерный и процесс преподавания. Как active directory этот процесс может облегчить и так далее...
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