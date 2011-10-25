Применение Active Directory в преподавании информатики. обьем - 5000 - 6000 символов.

писать о том что такое Active Directory не надо. указать имено суть применения.

то есть есть класс компьютерный и процесс преподавания. Как active directory этот процесс может облегчить и так далее...

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