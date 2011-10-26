3 сео статьи о похмельном синдроме

Описание проекта:

Нужно 3 сео статьио о похмельном синдроме. Ключевыми словами являются сами темы.Статьи должны быть информационными. 6 вхождений в текст.

1. похмельный синдром лечение. В статье должно быть написано как лечить похмельный синдром.

2. как снять похмельный синдром. В статье должно быть написано о снятии похмельного синдрома.

3. как избавиться от похмельного синдрома. В статье должно быть написано как избавиться от похмелья.

В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статья должна быть очень интересной.

Обязательные требования:

Использование ключевых слов без перенасыщенности. Уникальность 100%. Проверяйте через етхт антиплагиат.

Присылать статьи: [email protected]