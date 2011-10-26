2 сео статьи о снятии ломки

Описание проекта:

Нужны 2 сео статьио о снятии ломки. Ключевыми словами являются сами темы.Статьи должны быть информационными. 6 вхождений в текст.

1. Как снять ломку. Ключевыми словами являются: снятие ломки, снятие наркотической ломки, снять ломку, наркотическая ломка. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять.

2. Снятие ломки на дому. Ключевыми словами являются: снятие ломки в домашних условиях, как избавиться от ломки. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять.

В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статья должна быть очень интересной.

Обязательные требования:

Использование ключевых слов без перенасыщенности. Уникальность 100%. Проверяйте через етхт антиплагиат.

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