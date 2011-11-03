Копирайт алкоголизма и наркомании

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Завершен1 заявка148 просмотров

Описание проекта:

Нужна 5 сео статей про алкоголизм и наркоманию. Статьи должны быть информационными. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять.

1. Ключевые слова: убод,Ультра Быстрая Опиоидная Детоксикация.

2. Ключевые слова: подростковая наркомания, признаки наркомании у подростков.

3. Ключевые слова: подшивка от алкоголизма, подшивание от алкоголизма, подшивание от алкоголизма в Москве, подшиться от алкоголизма

4. Ключевое слово: вшивание от алкоголизма. 6 вхождений.

5. Ключевые слова: бывшие наркоманы, есть ли бывшие наркоманы.

В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статьи должны быть очень интересными.

Обязательные требования: Использование ключевых слов без перенасыщенности.

Уникальность 100%. Проверяйте через етхт антиплагиат.

Присылать статьи: [email protected]

14 лет назад
seofreedom
Анастасия 
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
50 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

so_purposeful
Юлия 
42 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Юлия бесспорно хороший исполнитель! Если вам нужен ответственный подход и качественная работа - обращайтесь к Юлии!
Отличный работодатель! Настя вовремя оплатила работу. С порядочными людьми всегда приятно работать! Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

so_purposeful
Юлия 
42 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад

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