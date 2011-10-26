Писать отзывы к товарам

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Закрыт10 заявок248 просмотров

Нужно писать отзывы к товарам. 3-5 строк.

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Товары - лечебные травы и продукция для здоровья.

14 лет назад
Vantala
Волков 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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