Глубокий рерайт текста

Описание проекта: Нужна 5 сео статей про алкоголизм и наркоманию. Статьи должны быть информационными. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. 1. Ключевые слова: как выйти из похмелья, как избавиться от похмелья, ...