Глубокий рерайт текста

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок371 просмотр

Требуется глубокий и качественный рерайт текста из приложения.

Оплата 5 у.е. за текст на ваш счет в системе weblancer после выполнения задания.

Работа срочная, сделать нужно до 14-00 МСК четверга (27.10.11)

Просьба в личку не писать.

Требуется несколько исполнителей.

14 лет назад
seasick
Артем 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
297 отзывов

Выбранные исполнители

lyna30
59 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Задание выполнено качественно и в установленные сроки. Спасибо за работу.
Четкие требования, своевременная оплата. Артем просто идеальный заказчик. Всем рекомндую.
Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
$5
1 день
Задание выполнено качественно, спасибо за работу.
Работать с Артемом всегда приятно. Четкое ТЗ и мгновенная оплата. Спасибо.
Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$5
1 день
Задание выполнено качественно и в установленные сроки. Спасибо за работу.
Как всегда - профессионально, точно, аккуратно. Рекомендую!
morsi
45 лет
19 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
14 лет назад
$5
1 день
Задание выполнено качественно и в установленные сроки. Спасибо за работу.
Все было четко и ясно, приятно сотрудничать.
Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$5
1 день
Задание выполнено качественно и в установленные сроки. Спасибо за работу.
Спасибо за интересную работу!

Заявки фрилансеров

lyna30
59 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
morsi
45 лет
19 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
14 лет назад
Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужны статьи для сайта

    Компания Maresto Нужны статьи для сайта http://maresto.com.ua/ Оплата - 1 доллар за 1000 знаков Объём - 10-15 тыс. знаков По всем вопросам обращаться в аську 616-007-460 ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайт похмелье и ломки, наркомания-2

    Описание проекта: Нужна 5 сео статей про алкоголизм и наркоманию. Статьи должны быть информационными. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. 1. Ключевые слова: как выйти из похмелья, как избавиться от похмелья, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Копирайт алкоголизма и наркомании

    Описание проекта: Нужна 5 сео статей про алкоголизм и наркоманию. Статьи должны быть информационными. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. 1. Ключевые слова: убод,Ультра Быстрая Опиоидная Детоксикация. 2. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Ломка наркомана

    Описание проекта: Нужна сео статья про ломку наркомана. Ключевые слова: ломка наркомана, ломка наркомана лечение, лечение ломки, симптомы ломки. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. В статье должно быть 2000-2500 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дезоморфиновая ломка

    Описание проекта: Нужна сео статья про дезоморфиновую ломку. Ключевые слова: дезоморфиновая ломка, снятие дезоморфиновой ломки. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. В статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Героиновая ломка

    Описание проекта: Нужна сео статья про героиновую ломку. Ключевые слова: героиновая ломка лечения, лечение героиновой ломки , снять героиновую ломку. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. В статье должно быть ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Кодеиновая ломка

    Описание проекта: Нужна сео статья про кодеиновую ломку. Ключевые слова: кодеиновая ломка, снятие кодеиновой ломки. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. В статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • 2 сео статьи о снятии ломки

    Описание проекта: Нужны 2 сео статьио о снятии ломки. Ключевыми словами являются сами темы.Статьи должны быть информационными. 6 вхождений в текст. 1. Как снять ломку. Ключевыми словами являются: снятие ломки, снятие наркотической ломки, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Признаки наркомании у взрослых

    Описание проекта: Нужна статья про признаки наркомании у взрослых. В статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 30 рублей. Статья должна быть информационной и очень интересной. Уникальность 100%. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад