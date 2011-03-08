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ТОП-50— Редактирование и Корректура
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Отличный слог, умелая вставка большого количества ключей. Только приятные впечатления от сотрудничества с Галиной. Уверена, что обращусь снова.
Ответный отзыв
С Ольгой работала впервые - самые приятные впечатления. Четкий деловой подход, готовность к диалогу, своевременная оплата - отличный заказчик. Рекомендую!
$10
10 баллов
12 лет назад
Поработали не много, но продуктивно.
Ответный отзыв
Готова сотрудничать и дальше.
$5
10 баллов
14 лет назад
Задание выполнено качественно и в установленные сроки. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Четкие требования, своевременная оплата. Артем просто идеальный заказчик. Всем рекомндую.
$15
10 баллов
14 лет назад
Очень довольна результатами работы. Галина написала грамотные, легкие и приятные для чтения тексты. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Наталья отличный заказчик: четкое ТЗ и своевременная оплата. С удовольствием продолжу сотрудничество.
$9
10 баллов
14 лет назад
Работа, как всегда, была выполнена качественно и в установленные сроки. Доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Как всегда супер. Артем просто отличный заказчик, с которым всегда приятно иметь дело.
Копирайтинг
11 отзывов
от $2
от 1 дня
#214
Редактирование и Корректура
5 отзывов
от $1
от 1 дня
#45