lyna30

Галина Волкова lyna30

 
59 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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ТОП-50
Редактирование и Корректура

Портфолио

Отзывы заказчиков

Skally
50 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Специализированные тексты по косметологии
Отличный слог, умелая вставка большого количества ключей. Только приятные впечатления от сотрудничества с Галиной. Уверена, что обращусь снова.
С Ольгой работала впервые - самые приятные впечатления. Четкий деловой подход, готовность к диалогу, своевременная оплата - отличный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
mmseproj
50 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Редактор текста
Поработали не много, но продуктивно.
Готова сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв
seasick
Артем 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
297 отзывов
$5
10 баллов
14 лет назад
Глубокий рерайт текста
Задание выполнено качественно и в установленные сроки. Спасибо за работу.
Четкие требования, своевременная оплата. Артем просто идеальный заказчик. Всем рекомндую.
Ответный отзыв
Cardelen
Наталья 
41 год
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Рерайт + копирайт.
Очень довольна результатами работы. Галина написала грамотные, легкие и приятные для чтения тексты. Буду обращаться еще.
Наталья отличный заказчик: четкое ТЗ и своевременная оплата. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв
seasick
Артем 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
297 отзывов
$9
10 баллов
14 лет назад
Глубокий рерайт текстов
Работа, как всегда, была выполнена качественно и в установленные сроки. Доволен сотрудничеством.
Как всегда супер. Артем просто отличный заказчик, с которым всегда приятно иметь дело.
Ответный отзыв
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Копирайтинг
11 отзывов
от $2
от 1 дня
#214
Редактирование и Корректура
5 отзывов
от $1
от 1 дня
#45