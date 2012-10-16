Цель: Работа над разделом женского сайта. Требования в порядке убывания значимости: - Нацеленность на долгосрочное сотрудничество. Те, кому нужна работа на неделю, две или месяц — просьба не писать. Вы потратите ...
Редактор текста
Предлагаю работу по проверке текста на русском языке.
Вся работа происходит онлайн, т.е. Вы работаете на сайте... не в оффлайне...
Вы получаете текст (по одному предложению)... проверяете на наличие орфографических, пунктуационных и прочих ошибок.
Я оплачиваю работу: 30 рублей за проверку 1000 знаков текста с пробелами. Если Вы допустили ошибку, то я вычитаю 75 рублей за 1000 знаков (суммируются предложения с ошибками).
Вся работа оплачивается пост-фактум...
Без комиссии оплачиваю тоько через QIWI-кошелек... остальные проценты - Ваши проблемы...
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