Редактор текста

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен12 заявок498 просмотров

Предлагаю работу по проверке текста на русском языке.

Вся работа происходит онлайн, т.е. Вы работаете на сайте... не в оффлайне...

Вы получаете текст (по одному предложению)... проверяете на наличие орфографических, пунктуационных и прочих ошибок.

Я оплачиваю работу: 30 рублей за проверку 1000 знаков текста с пробелами. Если Вы допустили ошибку, то я вычитаю 75 рублей за 1000 знаков (суммируются предложения с ошибками).

Вся работа оплачивается пост-фактум...

Без комиссии оплачиваю тоько через QIWI-кошелек... остальные проценты - Ваши проблемы...

13 лет назад
mmseproj
50 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

lyna30
59 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$10
3 дня
Поработали не много, но продуктивно.
Готова сотрудничать и дальше.
biged
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Очень много ошибок. Мало того, что не все существующие исправлены, так еще и свои придумал.
nina20963
Ирина 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
13 лет назад
$50
2 дня
Работа на высшем уровне! Рад сотрудничеству.
Своеременность оплаты, системная четкая работа. Очень нравится!

Заявки фрилансеров

lyna30
59 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
biged
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
nina20963
Ирина 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
13 лет назад