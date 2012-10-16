Редактор текста

Предлагаю работу по проверке текста на русском языке.

Вся работа происходит онлайн, т.е. Вы работаете на сайте... не в оффлайне...

Вы получаете текст (по одному предложению)... проверяете на наличие орфографических, пунктуационных и прочих ошибок.

Я оплачиваю работу: 30 рублей за проверку 1000 знаков текста с пробелами. Если Вы допустили ошибку, то я вычитаю 75 рублей за 1000 знаков (суммируются предложения с ошибками).

Вся работа оплачивается пост-фактум...

Без комиссии оплачиваю тоько через QIWI-кошелек... остальные проценты - Ваши проблемы...