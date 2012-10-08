Требуется транскрибатор

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт24 заявки573 просмотра

Нужен перевод с аудио записи в текст ( русский язык)

13 лет назад
TATA163
46 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров