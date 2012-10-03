Поставить правильные падежы в файле Excel

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт3 заявки164 просмотра

Есть файл с 4991 названиями курортов и пятью формами падежей. Нужно поставить правильные окончания в формах падежей. 636 строк проставлены программой, но всё равно нужно внимательно просматривать каждое слово, каждый падеж. В 4355 строках на место падежей вставлена исходная форма, нужно менять все склонения. Срок выполнения - до пятницы.

От вас: соблюдение сроков;

Обязательная грамотность;

Ответственнойсть.

Предпочтение отдам людям с филологическим образованием.

13 лет назад
samus_video
28 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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