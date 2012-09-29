Редактировать тексты в MS Word

Мне нужен редактор текстов в MS Word.

Ваша задача - удалять ненужные фрагменты текста и вносить небольшие правки. Из этих документов будут сделаны сайты - нужно выкидывать всю информацию, которая сайтам не нужна: оглавления, аннотации и тд.

Результат должен быть готов для импорта Zebroid: http://zebroid.ru/page/import#cut

Вы можете скачать демо-версию себе и посмотреть, как выглядит документ до и после обработки при импорте в zebroid: http://rghost.ru/43320126 - в ссылке архив с текстом до и после обработки

Работа простая, будет больше интересна начинающим фрилансерам, так как я еще и помогу с обучением.

Оплата фиксированная $3 за 25 документов. WMZ/WMR.

На один документ уйдет не более 2-3 минут.