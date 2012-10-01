Приватно для Горбанева Оксана (Xia_)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен1 заявка120 просмотров

корректировка текста и исправление ошибок в англоязычном контенте на сайте знакомств.

13 лет назад
Alexx535
Алексей 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Xia_
45 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$50
5 дней
Работа над ошибками выполнена на отлично, причем не только с текстами, а и с сервисными сообщениями на сайте кнопками и т.п.
С Алексеем работать - одно удовольствие

Заявки фрилансеров

Xia_
45 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад