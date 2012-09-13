Работа с размножением текстов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт31 заявка376 просмотров

Комфортная работа с текстами, подходящая для всех, кто активно дружит с русским языком, клавиатурой и интернетом.

Сборы и видоизменение текстов, описаний товаров и услуг, всевозможных характеристик продуктов. Несложно.

13 лет назад
Petrovskiy
Игорь 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров